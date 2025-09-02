Магнитная буря поразила мир: северное сияние видели над Британией, Скандинавией и Америкой (фото)

Сильная геомагнитная буря, вызванная корональным выбросом массы из Солнца, подарила жителям нескольких континентов незабываемое световое шоу. В Великобритании аврора осветила небо второй раз подряд, ее видели даже в южных регионах страны. Одновременно вспышки зафиксировали в Скандинавии и Северной Америке.

Related video

Подобные явления часто привлекают туристов в Норвегию или Финляндию, однако на этот раз сияние охватило гораздо более широкие территории. По данным The Sun, британцы имели возможность наблюдать яркое свечение не только на севере, но и в центральных и южных регионах. The Times подтверждает, что аврору видели в Уэльсе, Мидлендсе, Норфолке и графстве Кент.

Северное сияние над прудами Уиттлден, Нортумберленд, Великобритания, утром 2 сентября Фото: Скриншот

В последние дни северное сияние было видно не только в Великобритании, но и в Скандинавии и Северной Америке. По данным Space.com, мощная солнечная буря уже осветила небо над Европой и Америкой. Зрелищное явление также подтверждают другие СМИ, отмечая, что его наблюдали в Канаде, Аляске, Мичигане, Миннесоте, Северной Дакоте, Орегоне и даже в штате Нью-Йорк. Это подчеркивает масштабность нынешней магнитной бури и ее глобальное влияние.

Северное сияние на скалах Бемптн во Фламборо, вблизи Йорка Фото: Скриншот

Почему возникает северное сияние

Ученые объясняют, что полярное сияние возникает при взаимодействии заряженных солнечных частиц с газами в атмосфере Земли. Столкновение с кислородом и азотом создает характерные волны зеленого, фиолетового и красного света, которые освещают небо. Эксперты отмечают, что нынешняя активность Солнца может обеспечить повторное наблюдение авроры и в ближайшие дни.

Полярные сияния создаются взаимодействием атомов, молекул и заряженных частиц в атмосфере Земли Фото: Скриншот

Предупреждение специалистов

Специалисты предупреждают: подобные космические бури способны влиять не только на атмосферные явления, но и на работу электросетей и спутниковых систем.

Как сообщал Фокус, NASA создало потрясающую визуализацию одной из самых масштабных солнечных бурь, которые когда-либо наблюдали из космоса.

Фокус также писал, что украинцы в нескольких регионах наблюдали северное сияние в прошлом году.