Магнітна буря вразила світ: північне сяйво бачили над Британією, Скандинавією та Америкою (фото)

Сильна геомагнітна буря, викликана корональним викидом маси з Сонця, подарувала жителям кількох континентів незабутнє світлове шоу. У Великій Британії аврора освітила небо вдруге поспіль, її бачили навіть у південних регіонах країни. Одночасно спалахи зафіксували у Скандинавії та Північній Америці.

Related video

Подібні явища часто приваблюють туристів до Норвегії чи Фінляндії, однак цього разу сяйво охопило набагато ширші території. За даними The Sun, британці мали змогу спостерігати яскраве світіння не лише на півночі, а й у центральних і південних регіонах. The Times підтверджує, що аврору бачили в Уельсі, Мідлендсі, Норфолку та графстві Кент.

Північне сяйво над ставками Віттлден, Нортумберленд, Велика Британія, вранці 2 вересня Фото: Скриншот

Останніми днями північне сяйво було видно не лише у Великій Британії, а й у Скандинавії та Північній Америці. За даними Space.com, потужна сонячна буря вже освітлила небо над Європою та Америкою. Видовищне явище також підтверджують інші ЗМІ, зазначаючи, що його спостерігали у Канаді, Алясці, Мічигані, Міннесоті, Північній Дакоті, Орегоні та навіть у штаті Нью-Йорк. Це підкреслює масштабність нинішньої магнітної бурі та її глобальний вплив.

Північне сяйво на скелях Бемптн у Фламборо, поблизу Йорка Фото: Скриншот

Чому виникає північне сяйво

Науковці пояснюють, що полярне сяйво виникає під час взаємодії заряджених сонячних частинок із газами в атмосфері Землі. Зіткнення з киснем і азотом створює характерні хвилі зеленого, фіолетового та червоного світла, які освітлюють небо. Експерти зазначають, що нинішня активність Сонця може забезпечити повторне спостереження аврори й найближчими днями.

Полярні сяйва створюються взаємодією атомів, молекул та заряджених частинок в атмосфері Землі Фото: Скриншот

Попередження фахівців

Фахівці попереджають: подібні космічні бурі здатні впливати не лише на атмосферні явища, а й на роботу електромереж та супутникових систем.

Як повідомляв Фокус, NASA створило приголомшливу візуалізацію однієї з наймасштабніших сонячних бур, які коли-небудь спостерігали з космосу.

Фокус також писав, що українці в кількох регіонах спостерігали північне сяйво минулого року.