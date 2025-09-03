Происходит раз в 15 лет. Спутник Титан бросает тень на облака Сатурна: как это увидеть (фото)

Самый большой спутник Сатурна бросит свою тень на газовый гигант рано утром в четверг, 4 сентября.

Тень Титана, крупнейшего спутника Сатурна, пройдет по верхней части облаков газового гиганта ранним утром 4 сентября. Это редкое транзитное событие можно будет увидеть с помощью телескопа, пишет Space.

Раз в 15 лет орбитальная механика Солнечной системы приводит к тому, что знаменитые кольца Сатурна и орбита его крупнейшего спутника под названием Титан оказываются на одной линии с Землей. Таким образом можно наблюдать теневой транзит Титана, когда его тень перемещается по Сатурну.

Сатурн Фото: NASA

Теневой транзит Титана начнется в 5:25 по Гринвичу в четверг, 4 сентября. Тогда тень Титана будет видна на верхней границе диска Сатурна. Это событие продлится в течение примерно 3,5 часов и тень Титана будет перемещаться слева направо по поверхности газового гиганта. Сам Титан будет виден рядом с верхним левым краем Сатурна.

При хороших погодных условиях и темном небе с помощью телескопа можно увидеть тень Титана, которая закрывает часть облаков Сатурна.

В этом году будет еще две возможности наблюдать тень Титана на Сатурне 20 сентября и 6 октября. После этого придется ждать еще 15 лет, пока кольца Сатурна не выстроятся в одну линию с Землей, чтобы увидеть, как второй по величине спутник в Солнечной системе бросает свою тень на газовый гигант.

Титан Фото: NASA

Титан — это единственный спутник планеты в Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу. Также это единственный мир, кроме Земли, в окружении Солнца, у которого на поверхности имеются реки и озера, и даже моря. Но состоят они не из воды, а в основном из метана.

Титан имеет диаметр 5150 км, то есть он почти в 2,5 раза меньше Земли, но больше планеты Меркурий и лишь немного меньше Марса. Температура на Титане составляет примерно минус 180 градусов Цельсия.

Астрономы считают, что под поверхностью Титана находится океан из жидкой воды, где потенциально может существовать внеземная микробная жизнь.

