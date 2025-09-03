Відбувається раз на 15 років. Супутник Титан кидає тінь на хмари Сатурна: як це побачити (фото)

Найбільший супутник Сатурна кине свою тінь на газовий гігант рано вранці в четвер, 4 вересня.

Тінь Титана, найбільшого супутника Сатурна, пройде по верхній частині хмар газового гіганта рано вранці 4 вересня. Цю рідкісну транзитну подію можна буде побачити за допомогою телескопа, пише Space.

Раз на 15 років орбітальна механіка Сонячної системи призводить до того, що знамениті кільця Сатурна і орбіта його найбільшого супутника під назвою Титан опиняються на одній лінії із Землею. Таким чином можна спостерігати тіньовий транзит Титана, коли його тінь переміщається по Сатурну.

Сатурн Фото: NASA

Тіньовий транзит Титана розпочнеться о 5:25 за Гринвічем у четвер, 4 вересня. Тоді тінь Титана буде видно на верхній межі диска Сатурна. Ця подія триватиме протягом приблизно 3,5 годин і тінь Титана буде переміщатися зліва направо по поверхні газового гіганта. Сам Титан буде видно поруч із верхнім лівим краєм Сатурна.

За хороших погодних умов і темного неба за допомогою телескопа можна побачити тінь Титана, яка закриває частину хмар Сатурна.

Цього року буде ще дві можливості спостерігати тінь Титана на Сатурні: 20 вересня і 6 жовтня. Після цього доведеться чекати ще 15 років, поки кільця Сатурна не вишикуються в одну лінію із Землею, щоб побачити, як другий за величиною супутник у Сонячній системі кидає свою тінь на газовий гігант.

Титан Фото: NASA

Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має щільну атмосферу. Також це єдиний світ, крім Землі, в оточенні Сонця, у якого на поверхні є річки й озера, і навіть моря. Але складаються вони не з води, а переважно з метану.

Титан має діаметр 5150 км, тобто він майже у 2,5 раза менший за Землю, але більший за планету Меркурій і лише трохи менший за Марс. Температура на Титані становить приблизно мінус 180 градусів Цельсія.

Астрономи вважають, що під поверхнею Титана розташований океан із рідкої води, де потенційно може існувати позаземне мікробне життя.

