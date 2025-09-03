Революция в космических полетах: в NASA создали ядерное топливо, рассчитанное на 432 года

Ученые из NASA проводят испытания нового ядерного топлива для радиоизотопных генераторов, снабжающих энергией космические аппараты. Использования в качестве топлива америция-241 может произвести революцию в исследовании дальнего космоса. Космические аппараты смогут работать очень долго.

Исследователи из NASA создали альтернативу ядерному топливу для радиоизотопных генераторов космических аппаратов, которым сейчас является плутоний-238. Новым ядерным топливом является америций-241, период полураспада которого оставляет 432 года. Это топливо позволит увеличить длительность космических миссий в глубокий космос. Для испытаний используются генераторы Стирлинга, которые вместе с новым топливом могут позволить повысить надежность и эффективность космических аппаратов при исследовании внешней Солнечной системы, пишет Energy Reporters.

Ученые проводят испытание америция-241 в качестве ядерного топлива вместе с новыми генераторами Стирлинга, которые выделяют энергию при распаде америция-241. Конструкция генератора Стирлинга позволяет обеспечить его непрерывную работу в течение длительного времени с минимальным износом, что крайне важно для длительных космических миссий. Генератор способен поддерживать выходную мощность даже при отказе одного из преобразователей, обеспечивая уровень надежности, необходимый для миссий в условиях глубокого космоса, где потеря электроэнергии может поставить под угрозу успех миссии.

Если испытания пройдут успешно, то космические аппараты NASA смогут работать дольше и быть более надежными и эффективными при исследовании внешней части Солнечной системы, куда поступает мало солнечного света. Радиоизотопные генераторы помогают аппаратам находится в рабочем состоянии даже там, где солнечного света слишком мало. Поэтому единственным источником энергии может стать америций-241. Этот изотоп америция имеет период полураспада 432 года. В то время как плутоний-238 – 87 лет. Таким образом новое ядерное топливо является хорошей альтернативой используемому сейчас в генераторах космических аппаратов плутонию-238, который к тому же дороже и сложнее производить, чем америций-241.

Первые результаты испытаний нового генератора Стирлинга, работающего на америции-241 для получения тепла, которое преобразуется в электроэнергию, показало что генератор может работать намного дольше и эффективнее, чем другие генераторы, а америций-241 позволяет получать достаточное количество энергии, что позволит космическим аппаратом работать в глубоком космосе в течение даже не десятилетий, а столетий.

Ученые считают, что генератор Стирлинга, работающий на америции-241, позволит будущим миссиям исследовать не только огромные планеты и спутники во внешней части Солнечной системы, но и изучить ее более далекие участки, которые все еще представляют собой загадку.

