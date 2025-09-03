Революція в космічних польотах: у NASA створили ядерне паливо, розраховане на 432 роки

Вчені з NASA проводять випробування нового ядерного палива для радіоізотопних генераторів, що постачають енергією космічні апарати. Використання як палива америція-241 може зробити революцію в дослідженні далекого космосу. Космічні апарати зможуть працювати дуже довго.

Дослідники з NASA створили альтернативу ядерному паливу для радіоізотопних генераторів космічних апаратів, яким зараз є плутоній-238. Новим ядерним паливом є америцій-241, період напіврозпаду якого становить 432 роки. Це паливо дасть змогу збільшити тривалість космічних місій у глибокий космос. Для випробувань використовуються генератори Стірлінга, які разом із новим паливом можуть дати змогу підвищити надійність і ефективність космічних апаратів під час дослідження зовнішньої Сонячної системи, пише Energy Reporters.

Вчені проводять випробування америцію-241 як ядерного палива разом із новими генераторами Стірлінга, які виділяють енергію під час розпаду америцію-241. Конструкція генератора Стірлінга дає змогу забезпечити його безперервну роботу протягом тривалого часу з мінімальним зносом, що вкрай важливо для тривалих космічних місій. Генератор здатний підтримувати вихідну потужність навіть у разі відмови одного з перетворювачів, забезпечуючи рівень надійності, необхідний для місій в умовах глибокого космосу, де втрата електроенергії може поставити під загрозу успіх місії.

Якщо випробування пройдуть успішно, то космічні апарати NASA зможуть працювати довше і бути більш надійними та ефективними при дослідженні зовнішньої частини Сонячної системи, куди надходить мало сонячного світла. Радіоізотопні генератори допомагають апаратам перебувати в робочому стані навіть там, де сонячного світла занадто мало. Тому єдиним джерелом енергії може стати америцій-241. Цей ізотоп америцію має період напіврозпаду 432 роки. У той час як плутоній-238 — 87 років. Таким чином нове ядерне паливо є хорошою альтернативою використовуваному зараз у генераторах космічних апаратів плутонію-238, який до того ж дорожчий і складніший у виробництві, ніж америцій-241.

Перші результати випробувань нового генератора Стірлінга, що працює на америції-241 для отримання тепла, яке перетворюється на електроенергію, показало, що генератор може працювати набагато довше й ефективніше за інші генератори, а америцій-241 дає змогу отримувати достатню кількість енергії, яка дасть змогу космічному апарату працювати в глибокому космосі впродовж навіть не десятиліть, а століть.

Вчені вважають, що генератор Стірлінга, що працює на америції-241, дасть змогу майбутнім місіям дослідити не тільки величезні планети і супутники в зовнішній частині Сонячної системи, а й вивчити її далекіші ділянки, які все ще є загадкою.

