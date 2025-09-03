Новый астероид приближается к Земле: в следующий раз он вернется к нам ровно через 100 лет

В конце августа астрономы обнаружили ранее неизвестный астероид, который приблизится к Земле вечером, 3 сентября. Следующее такое же сближение с нашей планетой произойдет только в 2125 году.

Related video

Астрономы из NASA обнаружили новый астероид, получивший название 2025 QV5, 24 августа. Расчеты показывают, что его размер составляет 11 метров, а потому он не представляет угрозы для нас. Астероид летит со скоростью 22 400 км/ч и вечером 3 сентября должен пролететь мимо Земли, двигаясь по своей почти круговой орбите. В следующий раз астероид 2025 QV5 поделит почти так же близко к нашей планете только 4 сентября 2125 года, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напоминаем, что потенциально опасными для Земли астероидами считаются те, что приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и имеют размер не менее 140 метров. Несмотря на то, что астероид 2025 QV5 приблизится к Земле на расстояние 805 000 км (это в 2 раза дальше, чем расстояние до Луны) из-за своего размера он не является потенциально опасным.

Даже если бы астероид 2025 QV5 изменил траекторию своего движения и столкнулся с Землей, то он бы скорее всего, полностью сгорел в атмосфере нашей планеты и не причинил бы никакого вреда. Пока что текущая орбита астероида, которая является почти круговой, показывает, что риск столкновения с Землей близок к нулю и сейчас и в будущем.

Новый астероид делает полный оборот вокруг Солнца за 359 дней и перемещается между орбитами Земли и Венеры. Как показывают расчеты, его орбита слегка меняется из-за гравитационного влияния двух планет.

Новый астероид делает полный оборот вокруг Солнца за 359 дней и перемещается между орбитами Земли и Венеры. Как показывают расчеты, его орбита слегка меняется из-за гравитационного влияния двух планет. Иллюстрация Фото: The Jerusalem Post

Астрономы продолжают изучение этого астероида, чтобы получить больше информации о его составе и потенциальных изменениях траектории движения. Ученые выяснили, что в 2026 году 2025 QV5 снова приблизиться к Земле, но на расстояние более 5 млн км, а в 2027 году – на расстояние более 15 млн км. Почти так же близко к нашей планете, как и 3 сентября, астероид 2025 QV5 будет находиться 4 сентября 2125 года. Предварительные расчеты показывают, что тогда он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии 1,3 млн км.

По мере сбора информации об астероиде 2025 QV5 и его траектории движения ученые смогут более точно выяснить, может ли сильно измениться его орбита. Это важно, ведь изменение орбиты может привести к изменению траектории полета космического камня, что потенциально может привести к его столкновению с Землей в будущем.

Астероиды могут отклоняться от курса из-за гравитационного взаимодействия с другими объектами, такими как планеты и более крупные космические объекты.

Как уже писал Фокус, мимо Земли в ночь на 3 сентября пролетел более крупный астероид 2025 QD8, который обнаружили 30 августа. Его размер оценивается в диапазоне от 17 до 38 метров, и он также не является потенциально опасным.

Также Фокус писал о том, что в NASA создали ядерное топливо, рассчитанное на 432 года. Ученые проводят испытания нового ядерного топлива для радиоизотопных генераторов, снабжающих энергией космические аппараты. Использования в качестве топлива америция-241 может произвести революцию в исследовании дальнего космоса.