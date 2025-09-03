Новий астероїд наближається до Землі: наступного разу він повернеться до нас рівно через 100 років

Наприкінці серпня астрономи виявили раніше невідомий астероїд, який наблизиться до Землі ввечері, 3 вересня. Наступне таке ж зближення з нашою планетою відбудеться тільки 2125 року.

Астрономи з NASA виявили новий астероїд, який отримав назву 2025 QV5, 24 серпня. Розрахунки показують, що його розмір становить 11 метрів, а тому він не становить загрози для нас. Астероїд летить зі швидкістю 22 400 км/год і ввечері 3 вересня має пролетіти повз Землю, рухаючись по своїй майже круговій орбіті. Наступного разу астероїд 2025 QV5 поділить майже так само близько до нашої планети тільки 4 вересня 2125 року, пише Live Science.

Нагадуємо, що потенційно небезпечними для Землі астероїдами вважаються ті, що наближаються до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км і мають розмір не менше ніж 140 метрів. Попри те, що астероїд 2025 QV5 наблизиться до Землі на відстань 805 000 км (це у 2 рази далі, ніж відстань до Місяця) через свій розмір він не є потенційно небезпечним.

Навіть якби астероїд 2025 QV5 змінив траєкторію свого руху і зіткнувся із Землею, то він би, найімовірніше, повністю згорів в атмосфері нашої планети і не заподіяв би жодної шкоди. Поки що поточна орбіта астероїда, яка є майже круговою, показує, що ризик зіткнення із Землею близький до нуля і зараз і в майбутньому.

Новий астероїд робить повний оберт навколо Сонця за 359 днів і переміщається між орбітами Землі та Венери. Як показують розрахунки, його орбіта злегка змінюється через гравітаційний вплив двох планет.

Астрономи продовжують вивчення цього астероїда, щоб отримати більше інформації про його склад і потенційні зміни траєкторії руху. Учені з'ясували, що у 2026 році 2025 QV5 знову наблизиться до Землі, але на відстань понад 5 млн км, а у 2027 році — на відстань понад 15 млн км. Майже так само близько до нашої планети, як і 3 вересня, астероїд 2025 QV5 перебуватиме 4 вересня 2125 року. Попередні розрахунки показують, що тоді він має пролетіти повз нашу планету на відстані 1,3 млн км.

У міру збору інформації про астероїд 2025 QV5 і його траєкторію руху вчені зможуть точніше з'ясувати, чи може сильно змінитися його орбіта. Це важливо, адже зміна орбіти може призвести до зміни траєкторії польоту космічного каменю, що потенційно може призвести до його зіткнення із Землею в майбутньому.

Астероїди можуть відхилятися від курсу через гравітаційну взаємодію з іншими об'єктами, такими як планети і більші космічні об'єкти.

