Решение 50-летней загадки Солнца: солнечные вспышки могут быть горячее, чем считалось

Физика Солнца еще не до конца ясна ученым и таит в себе немало секретов. Один из них, как считают, астрономы, вероятно, был раскрыт.

Related video

Астрономы считают, что частицы в солнечных вспышках в 6 раз горячее, чем предполагали ученые раньше. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, предлагает неожиданное решение 50-летней загадки нашей звезды, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии во внешней атмосфере Солнца, которые возникают из-за пересоединения линий магнитного поля. Частицы солнечных вспышек нагревают некоторые части атмосферы Солнца до температуры примерно 10 млн градусов Цельсия. При этом солнечные вспышки провоцируют появление большего количества вредного излучения, которое достигает Земли и может нарушить работу спутников, систем связи и электросетей.

Авторы исследования представили объяснение того, каким образом солнечные вспышки нагревают плазму на Солнце до огромной температуры. Эта плазма состоит из ионов (это атомы, которые приобрели электрический заряд из-за потери или приобретения одного или нескольких электронов) и электронов. Ученые утверждают, что ионы, которые являются положительно заряженными частицами и составляющие половину солнечной плазмы, могут нагреваться до температуры примерно 60 млн градусов. Астрофизики пришли к выводу, что солнечные вспышки, скорее всего, нагревают ионы сильнее, чем электроны.

Вспышки на Солнце Фото: NASA

Ученые говорят, что пересоединение линий магнитного поля, и выброшенная энергия, как показывают новые данные, нагревает ионы в 6 раз сильнее, чем электроны. В физике Солнца предполагалось, что ионы и электроны должны иметь одинаковую температуру. Но исследование показывает, что под влиянием солнечных вспышек появляется разница в температуре.

По словам астрофизиков, новая температура ионов в солнечной плазме хорошо согласуется с шириной спектральных линий солнечных вспышек. И это открытие потенциально решает загадку астрофизики, которая оставалась неразгаданной почти 50 лет.

С 70-х годов прошлого века ученые пытаются понять, почему спектральные линии солнечных вспышек (усиление излучения в ультрафиолетовой и рентгеновской части электромагнитного спектра света) являются шире, чем предполагают модели.

Ранее считалось, что это может быть связано только с турбулентными движениями в плазме, но это объяснение подверглось сомнению. Теперь же авторы исследования считают, что высокая температура ионов может объяснить загадочную ширину спектральных линий солнечных вспышек.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как Солнце создает высокосортные электроны, вылетающие в космос. Они представляют проблему для наших технологий.

Также Фокус писал о том, что внутри Марса ученые обнаружили неизвестные объекты. Они могут быть остатками неудавшихся планет. Ученые обнаружили загадочные огромные и плотные структуры в мантии Марса, которые могли возникнуть в результате столкновения Красной планеты с протопланетами примерно 4,5 млрд лет назад.