Розв'язання 50-річної загадки Сонця: сонячні спалахи можуть бути гарячішими, ніж вважалося

Астрономи вважають, що частинки в сонячних спалахах у 6 разів гарячіші, ніж припускали вчені раніше. Нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, пропонує несподіване рішення 50-річної загадки нашої зірки, пише Phys.

Сонячні спалахи являють собою потужні викиди енергії в зовнішній атмосфері Сонця, які виникають через перез'єднання ліній магнітного поля. Частинки сонячних спалахів нагрівають деякі частини атмосфери Сонця до температури приблизно 10 млн градусів Цельсія. При цьому сонячні спалахи провокують появу більшої кількості шкідливого випромінювання, яке досягає Землі і може порушити роботу супутників, систем зв'язку та електромереж.

Автори дослідження представили пояснення того, яким чином сонячні спалахи нагрівають плазму на Сонці до величезної температури. Ця плазма складається з іонів (це атоми, які набули електричного заряду через втрату або набуття одного чи кількох електронів) та електронів. Вчені стверджують, що іони, які є позитивно зарядженими частинками і складають половину сонячної плазми, можуть нагріватися до температури приблизно 60 млн градусів. Астрофізики дійшли висновку, що сонячні спалахи, найімовірніше, нагрівають іони сильніше, ніж електрони.

Вчені кажуть, що перез'єднання ліній магнітного поля, і викинута енергія, як показують нові дані, нагріває іони в 6 разів сильніше, ніж електрони. У фізиці Сонця передбачалося, що іони та електрони повинні мати однакову температуру. Але дослідження показує, що під впливом сонячних спалахів з'являється різниця в температурі.

За словами астрофізиків, нова температура іонів у сонячній плазмі добре узгоджується з шириною спектральних ліній сонячних спалахів. І це відкриття потенційно вирішує загадку астрофізики, яка залишалася нерозгаданою майже 50 років.

З 70-х років минулого століття вчені намагаються зрозуміти, чому спектральні лінії сонячних спалахів (посилення випромінювання в ультрафіолетовій і рентгенівській частині електромагнітного спектра світла) є ширшими, ніж припускають моделі.

Раніше вважалося, що це може бути пов'язано тільки з турбулентними рухами в плазмі, але це пояснення піддалося сумніву. Тепер же автори дослідження вважають, що висока температура іонів може пояснити загадкову ширину спектральних ліній сонячних спалахів.

