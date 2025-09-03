Усередині Марса виявили невідомі об'єкти: можуть бути залишками невдалих планет (фото)

Вчені виявили загадкові величезні і щільні структури в мантії Марса, які могли виникнути внаслідок зіткнення Червоної планети з протопланетами приблизно 4,5 млрд років тому.

Дослідники провели новий аналіз даних про землетруси на Марсі, які з 2018 по 2022 рік збирав посадковий апарат NASA InSight. Учені вважають, що нові дані вказують на те, що в мантії Марса ховаються десятки загадкових величезних об'єктів, які перебувають на різній глибині і мають щільність, що перевищує щільність навколишніх гірських порід. Дослідження, опубліковане в журналі Science, припускає, що ці структури можуть бути фрагментами стародавніх протопланет, які врізалися в Марс приблизно 4,5 млрд років тому під час формування Сонячної системи, пише Live Science.

Марс являє собою планету, яка складається з однієї літосферної плити, тоді як у Землі їх кілька. Ці плити на Землі постійно рухаються, внаслідок чого кора нашої планети змінюється. Цей тектонічний рух призводить також до того, що розплавлені породи в мантії Землі піднімаються й опускаються. Тобто мантія змінюється з часом. Але цього не відбувається на Марсі. На Червоній планеті мантія залишається практично незмінною протягом мільярдів років, нерухомою і не складається з повністю розплавлених гірських порід, там багато твердих порід.

На Землі рух літосферних плит провокує появу землетрусів, але на Марсі немає тектонічної активності. Тому землетруси на Червоній планеті спричиняють зсуви ґрунту, розлом гірських порід або падіння метеоритів.

Дослідники ідентифікували десятки ударних структур у мантії Марса, проаналізувавши, як вібрації від марсотрясінь поширювалися надрами планети Фото: Live Science

Протягом чотирьох років роботи на Марсі посадковий апарат InSight зібрав дані про понад 1300 землетрусів на Червоній планеті, відомих також як марсотрясіння. Це дало змогу краще зрозуміти будову надр Марса.

Аналізуючи дані InSight, вчені виявили, що деякі сигнали землетрусів досягали посадковий апарат повільніше, ніж інші, коли проходили через мантію Червоної планети. Відстежуючи ці сигнали, вчені виявили в мантії області з більш високою щільністю, ніж навколишня гірська порода. Таким чином вчені припустили, що в надрах Марса знаходяться приховані структури, які з'явилися після утворення Червоної планети.

Протягом чотирьох років роботи на Марсі посадковий апарат InSight зібрав дані про понад 1300 землетрусів на Червоній планеті, відомих також як марсотрясіння Фото: solar-system

Учені вважають, що на глибині до 1550 км від поверхні Марса на різних висотах ховаються десятки загадкових структур розміром до 4 кілометрів у поперечнику.

Виходячи з розміру структур і глибини їхнього розташування, вчені дійшли висновку, що вони утворилися внаслідок зіткнень протопланет із Марсом приблизно 4,5 млрд років тому, коли формувалася Сонячна система. Протопланети — це гігантські космічні камені, які могли перетворитися на звичайні планети, якби не розвалилися на частини. Тобто всередині Марса можуть перебувати залишки невдалих планет, вважають учені.

Нагадуємо, що біля Марса розташована карликова планета Церера. Недавнє дослідження припускає, що мільярди років тому вона могла бути придатною для життя, як уже писав Фокус.

