Магнитное поле ранней Вселенной могло быть в миллиарды раз слабее магнита на холодильнике

Ученые определили потенциальную силу магнитного поля, которое было на самых ранних стадиях существования Вселенной 13,8 млрд лет назад.

Физики пришли к выводу, что магнитное поле Вселенной вскоре после Большого взрыва могло быть в миллиарды раз слабее магнитного поля магнита на холодильнике. Несмотря на слабость первичного магнитного поля, следы его существования все еще сохраняются в космической паутине. Это крупномасштабная структура Вселенной. Ученые пришли к таким выводам с помощью 250 000 компьютерных симуляций, которые, похоже, подтверждаются данными наблюдений за космосом. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

Космическая паутина представляет собой нитевидную крупномасштабную структуру, которая соединяет все галактики во Вселенной. Одна из загадок космической паутины состоит в том, что она сильно намагничена не только в рядом с галактиками, где это стоит ожидать, но и в тех местах, где галактик практически нет.

Авторы исследования предположили, что такая ситуация может быть связана с событиями, которое происходили во время зарождения Вселенной, и что магнетизм связан с физическими процессами в первые мгновения после Большого взрыва. Возможно, нити космической паутины могли намагнитится во время космической инфляции, то есть процесса чрезвычайно быстрого расширения Вселенной примерно 13,8 млрд лет назад. Физики хотели выяснить, какой была предполагаемая сила первичных магнитных полей во Вселенной.

Ученые использовали 250 000 компьютерных симуляций для изучения космической паутины и лучшего понимания влияния первичного магнитного поля межгалактическую космическую паутину.

Если сила магнитного поля обычного магнита на холодильнике составляет 100 Гаусс, то сила первичного магнитного поля Вселенной могла быть на уровне 0,2 нано-Гаусс (1 нано-Гаусс – это 10 в минус 9 степени Гаусс). По к крайней мере на это указывают симуляции, которые похоже, соответствуют данным наблюдений за космосом, в частности полученным во время изучения реликтового излучения. Это излучение возникло примерно через 380 000 лет после Большого взрыва и хранит в себе информацию о самых ранних этапах существования Вселенной.

По словам физиков, они получили новый предел силы первичного магнитного поля Вселенной, который оказался гораздо ниже, чем предполагалось.Ученые говорят, что новые данные помогут лучше понять события, которые происходили в самой ранней Вселенной. Вероятно, первичное магнитное поле увеличивало плотность космической паутины, что привело к ускорению процесса формирования первых звезд и галактик. Теперь физики хотят подтвердить свои выводы с помощью космического телескопа Уэбб, который может заглянуть в самое далекое прошлое космоса с помощью своих инфракрасных приборов.

