Магнітне поле раннього Всесвіту могло бути в мільярди разів слабшим за магніт на холодильнику

Фізики дійшли висновку, що магнітне поле Всесвіту незабаром після Великого вибуху могло бути в мільярди разів слабшим за магнітне поле магніту на холодильнику. Незважаючи на слабкість первинного магнітного поля, сліди його існування все ще зберігаються в космічній павутині. Це великомасштабна структура Всесвіту. Вчені дійшли таких висновків за допомогою 250 000 комп'ютерних симуляцій, які, схоже, підтверджуються даними спостережень за космосом. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

Космічна павутина являє собою ниткоподібну великомасштабну структуру, яка з'єднує всі галактики у Всесвіті. Одна із загадок космічного павутиння полягає в тому, що воно сильно намагнічене не тільки поруч із галактиками, де це варто очікувати, а й у тих місцях, де галактик практично немає.

Автори дослідження припустили, що така ситуація може бути пов'язана з подіями, що відбувалися під час зародження Всесвіту, і що магнетизм пов'язаний з фізичними процесами в перші миті після Великого вибуху. Можливо, нитки космічного павутиння могли намагнітитися під час космічної інфляції, тобто процесу надзвичайно швидкого розширення Всесвіту приблизно 13,8 млрд років тому. Фізики хотіли з'ясувати, якою була передбачувана сила первинних магнітних полів у Всесвіті.

Вчені використовували 250 000 комп'ютерних симуляцій для вивчення космічного павутиння та кращого розуміння впливу первинного магнітного поля на міжгалактичне космічне павутиння.

Якщо сила магнітного поля звичайного магніту на холодильнику становить 100 Гаусс, то сила первинного магнітного поля Всесвіту могла бути на рівні 0,2 нано-Гаусс (1 нано-Гаусс — це 10 у мінус 9 ступені Гаусс). Принаймні на це вказують симуляції, які схоже, відповідають даним спостережень за космосом, зокрема отриманим під час вивчення реліктового випромінювання. Це випромінювання виникло приблизно через 380 000 років після Великого вибуху і зберігає в собі інформацію про найбільш ранні етапи існування Всесвіту.

За словами фізиків, вони отримали нову межу сили первинного магнітного поля Всесвіту, яка виявилася набагато нижчою, ніж припускали. Учені кажуть, що нові дані допоможуть краще зрозуміти події, які відбувалися в самому ранньому Всесвіті. Ймовірно, первинне магнітне поле збільшувало щільність космічної павутини, що призвело до прискорення процесу формування перших зірок і галактик. Тепер фізики хочуть підтвердити свої висновки за допомогою космічного телескопа Вебб, який може зазирнути в найдальше минуле космосу за допомогою своїх інфрачервоних приладів.

