Геологическая катастрофа: гигантские трещины массово поглощают дома и улицы, их станет больше

Новое исследование показывает, что глубокие трещины в земле прорываются через города, поглощая дома и целые улицы, разрушая инфраструктуру и лишая домов десятки тысяч людей. Если геологическую катастрофу не остановить, в ближайшие десятилетия она коснется миллионов человек.

Новое исследование посвящено Демократической Республике Конго (ДРК) и подчеркивает масштаб проблемы на африканском континенте. В ходе исследования ученые изучили 26 городов этой центральноафриканской страны и обнаружили 2922 огромных оврага. Эти гигантские трещины в земле часто возникают внезапно, поглощая все на своем пути, и ученые прогнозируют, что в скором времени количество оврагов может лишь увеличиться, пишет PHYS.org.

Гигантские трещины поглощают целые улицы

Ученые рассмотрели период с 2004 по 2023 год и обнаружили, что за это время гигантские трещины заставили покинуть свои дома около 118 600 человек. Увы, проблема лишь продолжает усугубляться: всего за 10 с небольшим лет число людей. Проживающих в районах, подверженных риску затопления, удвоилась – с 1,6 миллиона в 2010 году до 3,2 миллиона в 2023 году.

По словам авторов исследования, результаты демонстрируют невероятные масштабы проблемы городских оврагов. Поскольку они затронули более половины исследованных городов и более 2900 оврагов нанесены на карту, огромные трещины в земле – широко распространенное явления. Более того, ученые прогнозируют, что в ближайшие десятилетия количество городских оврагов лишь увеличится.

Примеры крупных городских рагов и разрушений, которые они вызывают в Демократической Республике Конго Фото: Nature

Что провоцирует появление гигантских оврагов

По мнению авторов исследования, овраги – результат сочетания естественной эрозии и деятельности человека. Они, как правило, образуются на крутых склонах и песчаных почвах, которые легко смываются дождями. Быстрый, незапланированный рост городов и острая нехватка надлежащей инфраструктуры усугубляют ситуацию.

Во время сильных дождей вода скапливается на дорожных покрытиях и крышах домов, а не впитывается в землю из-за неэффективной дренажной системы. Таким образом вода концентрируется в мощны потоках, прорезающих глубокие русла в незащищенных землях. Эти русла, как показывают наблюдения, могут достигать сотен метров в длину, разрушая здания.

Решение проблемы городских оврагов

В этом исследовании ученые рассматривали лишь ситуацию в Демократической Республике Конго, однако городские овраги на самом деле представляют угрозу для многих тропических городов по всему Глобальному Югу. Ситуация, вероятно, станет еще более серьезной из-за изменения климата, которое может привести к более интенсивным ливням. По мере усугубления климатического кризиса, ученые прогнозируют, что ливни станут более интенсивными, а вместе с ними усугубится и ситуация с оврагами.

Исследовательская группа считает, что решения должны включать в себя повышение осведомленности и уделения большего внимания профилактике. Они предлагают комплекс стратегий, включая улучшение городского планирования для обеспечения новых районов надлежащим дренажем и инфраструктурой, растительностью и структурными барьерами для стабилизации почвы, а также управление дождевым стоком, прежде чем он станет разрушительной силой.

