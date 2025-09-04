Геологічна катастрофа: гігантські тріщини масово поглинають будинки та вулиці, їх побільшає

Нове дослідження показує, що глибокі тріщини в землі прориваються через міста, поглинаючи будинки й цілі вулиці, руйнуючи інфраструктуру і позбавляючи будинків десятки тисяч людей. Якщо геологічну катастрофу не зупинити, в найближчі десятиліття вона торкнеться мільйонів людей.

Нове дослідження присвячене Демократичній Республіці Конго (ДРК) і підкреслює масштаб проблеми на африканському континенті. Під час дослідження вчені вивчили 26 міст цієї центральноафриканської країни та виявили 2922 величезних яри. Ці гігантські тріщини в землі часто виникають раптово, поглинаючи все на своєму шляху, і вчені прогнозують, що незабаром кількість ярів може лише збільшитися, пише PHYS.org.

Гігантські тріщини поглинають цілі вулиці

Вчені розглянули період з 2004 по 2023 рік і виявили, що за цей час гігантські тріщини змусили покинути свої будинки близько 118 600 осіб. На жаль, проблема лише продовжує посилюватися: лише за 10 з невеликим років кількість людей. Які проживають у районах, схильних до ризику затоплення, подвоїлася — з 1,6 мільйона у 2010 році до 3,2 мільйона у 2023 році.

За словами авторів дослідження, результати демонструють неймовірні масштаби проблеми міських ярів. Оскільки вони торкнулися понад половину досліджених міст і понад 2900 ярів нанесені на карту, величезні тріщини в землі — широко поширене явище. Ба більше, вчені прогнозують, що в найближчі десятиліття кількість міських ярів лише збільшиться.

Що провокує появу гігантських ярів

На думку авторів дослідження, яри — результат поєднання природної ерозії та діяльності людини. Вони, як правило, утворюються на крутих схилах і піщаних ґрунтах, які легко змиваються дощами. Швидке, незаплановане зростання міст і гостра нестача належної інфраструктури погіршують ситуацію.

Під час сильних дощів вода накопичується на дорожніх покриттях і дахах будинків, а не вбирається в землю через неефективну дренажну систему. Таким чином вода концентрується в потужні потоки, що прорізають глибокі річища в незахищених землях. Ці річища, як показують спостереження, можуть сягати сотень метрів у довжину, руйнуючи будівлі.

Розв'язання проблеми міських ярів

У цьому дослідженні вчені розглядали лише ситуацію в Демократичній Республіці Конго, проте міські яри насправді становлять загрозу для багатьох тропічних міст по всьому Глобальному Півдню. Ситуація, ймовірно, стане ще серйознішою через зміну клімату, яка може призвести до більш інтенсивних злив. У міру посилення кліматичної кризи, вчені прогнозують, що зливи стануть інтенсивнішими, а разом з ними погіршиться і ситуація з ярами.

Дослідницька група вважає, що рішення повинні містити підвищення обізнаності та приділення більшої уваги профілактиці. Вони пропонують комплекс стратегій, включно з поліпшенням міського планування для забезпечення нових районів належним дренажем та інфраструктурою, рослинністю і структурними бар'єрами для стабілізації ґрунту, а також управління дощовим стоком, перш ніж він стане руйнівною силою.

