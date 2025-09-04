У кошек тоже может развиться деменция: названы 8 основных признаков заболевания

Многие владельцев кошек не знают, что животные, как и люди, могут страдать деменцией. В недавнем исследовании ученые обнаружили множество сходств между заболеванием у людей и кошек. Более того, когнитивные нарушения могут развиваться схожим образом.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но похоже нам все еще много неизвестно о наших питомцах. В новом исследовании ученые не только обнаружили, что кошки, как и люди, могут страдать деменцией, но некоторые симптомы деменции у кошек на самом деле похожи на те, что наблюдаются у людей. Хотя, конечно, не все, пишет Science Alert.

Деменция у кошек

Синдром когнитивной дисфункции у кошек, также известный как деменция – возрастное снижение когнитивных способностей у животных. Обычно заболевание характеризуется изменениями в поведении, которые невозможно связать с другими заболеваниями.

По словам соавтора исследования, Эмили Блэквелл, старшего преподавателя по поведению и благополучию животных в Бристольском университете, считается, что деменция у кошек очень распространена у пожилых кошек. Например, одно исследование показало, что к 15 годам более чем у половины кошек проявляются признаки деменции. Однако некоторые особенности в поведении, связанные с заболеванием, также были обнаружены и у кошек в возрасте семи лет.

Отдельный опрос владельцев кошек также показал, что около 28% кошек в возрасте от 11 до 14 лет демонстрировали как минимум одно изменение поведения, связанное с деменцией.

Признаки деменции у кошек

Изменения поведения часто являются первым признаком того, что с кошкой что-то не так. В общей сложности, по словам ученых, существует восемь основных признаков, на которые стоит обратить внимание. А именно:

необычная вокализация;

изменение в общении;

изменения сна;

нечистоплотность в виде испражнения помимо лотка;

дезориентация;

изменение уровня активности;

проявление тревожности;

проблемы с обучением.

Уход за кошкой с деменцией

Симптомы деменции у кошек во многом схожи с симптомами других распространенных заболеваний, таких как артрит и заболевания почек. Поэтому, если вы заметили какие-либо из этих изменений в поведении у своей кошки, вам следует обратиться к ветеринару, чтобы исключить эти заболевания.

По словам экспертов, к счастью, существуют способы ограничить последствия заболевания для кошек. Например, определенные изменения окружающей среды могут стимулировать кошек, активизируя их мозг и стимулируя рост нервной системы. Однако, прежде чем вносить какие-либо изменения, необходимо учитывать тяжесть деменции у вашей кошки – для этого необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

У здоровых или слабо выраженных кошек поощрение игр или имитация охоты с помощью интерактивных игрушек, а также поощрение исследовательской активности с помощью игр в прятки, как считается, замедляет прогрессирование когнитивной дисфункции. В случае с прогрессирующей формой заболевания изменение или нарушение обстановки может привести к спутанности сознания и тревожности.

