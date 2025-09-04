У котів теж може розвинутися деменція: названо 8 основних ознак захворювання

Багато власників котів не знають, що тварини, як і люди, можуть страждати на деменцію. У недавньому дослідженні вчені виявили безліч подібностей між захворюванням у людей і котів. Ба більше, когнітивні порушення можуть розвиватися схожим чином.

Related video

Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але схоже нам все ще багато невідомо про наших вихованців. У новому дослідженні вчені не тільки виявили, що кішки, як і люди, можуть страждати на деменцію, але й деякі симптоми деменції у кішок насправді схожі на ті, що спостерігаються у людей. Хоча, звісно, не всі, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Деменція у кішок

Синдром когнітивної дисфункції у кішок, також відомий як деменція — вікове зниження когнітивних здібностей у тварин. Зазвичай захворювання характеризується змінами в поведінці, які неможливо пов'язати з іншими захворюваннями.

За словами співавторки дослідження, Емілі Блеквелл, старшого викладача з поведінки та добробуту тварин у Бристольському університеті, вважається, що деменція у кішок дуже поширена у літніх кішок. Наприклад, одне дослідження показало, що до 15 років більш ніж у половини кішок проявляються ознаки деменції. Однак деякі особливості в поведінці, пов'язані із захворюванням, також були виявлені й у кішок у віці семи років.

Окреме опитування власників кішок також показало, що близько 28% кішок у віці від 11 до 14 років демонстрували щонайменше одну зміну поведінки, пов'язану з деменцією.

Ознаки деменції у кішок

Зміни поведінки часто є першою ознакою того, що з кішкою щось не так. Загалом, за словами вчених, існує вісім основних ознак, на які варто звернути увагу. А саме:

незвичайна вокалізація;

зміна у спілкуванні;

зміни сну;

неохайність у вигляді випорожнення крім лотка;

дезорієнтація;

зміна рівня активності;

прояв тривожності;

проблеми з навчанням.

Догляд за кішкою з деменцією

Симптоми деменції у кішок багато в чому схожі з симптомами інших поширених захворювань, таких як артрит і захворювання нирок. Тому, якщо ви помітили будь-які з цих змін у поведінці у своєї кішки, вам слід звернутися до ветеринара, щоб виключити ці захворювання.

За словами експертів, на щастя, існують способи обмежити наслідки захворювання для котів. Наприклад, певні зміни довкілля можуть стимулювати кішок, активізуючи їхній мозок і стимулюючи ріст нервової системи. Однак, перш ніж вносити будь-які зміни, необхідно враховувати тяжкість деменції у вашої кішки — для цього необхідно проконсультуватися з ветеринаром.

У здорових або слабко виражених кішок заохочення ігор або імітація полювання за допомогою інтерактивних іграшок, а також заохочення дослідницької активності за допомогою ігор у хованки, як вважається, уповільнює прогресування когнітивної дисфункції. У випадку з прогресуючою формою захворювання зміна або порушення навколишньої середи може призвести до сплутаності свідомості та тривожності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через 60 років ученим нарешті вдалося розгадати таємницю рудих котів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи вміють кішки дружити.