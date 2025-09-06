Наполнить воздушный шарик вакуумом: что из этого получится (видео)

Дети часто задают неожиданные вопросы и один из таких вопросов поднимает интересную проблему: если гелий позволяет воздушным шарикам летать, потому что он легче воздуха, то поднимется ли воздушный шарик, наполненный абсолютно ничем — вакуумом?

Related video

Согласно обсуждениям в Интернете, в частности с вопросом, заданным 9-летним ребенком, принцип, лежащий в основе полета воздушных шаров, заключается в плавучести, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Физик Франческо Лана-Терзи в своих трудах XVII века о вакуумных дирижаблях также касается этой концепции. Как объясняется, плавучесть возникает потому, что давление жидкости больше на меньших глубинах, что толкает вверх объекты, находящиеся в ней.

Воздушный шар, наполненный гелием, фактически плавает, поскольку его вес меньше веса вытесненного воздуха, и, теоретически, шар, изготовленный из вакуума, был бы еще легче.

Лана-Терзи когда-то выдвинул гипотезу, что судно, поддерживаемое полыми сферами, содержащими вакуум, может летать, хотя технология его времени делала невозможным реализацию этой идеи.

Чтобы лучше понять это, гелий поднимается, потому что его атомы легче среднего состава воздуха. Вакуум, по определению, не содержит никакой материи, что делает его менее плотным, чем гелий.

Однако проблема заключается в конструкции: в отличие от гелия или нагретого воздуха, вакуум требует прочного контейнера, чтобы противостоять атмосферному давлению.

Важно

Все фото Млечного Пути ненастоящие: бывшая сотрудница NASA рассказала правду

Актуальность таких вопросов заключается в их способности пробуждать интерес к физике и инженерии. Этот принцип демонстрирует, почему газы легче воздуха работают, почему гелий выходит на край нашей атмосферы и как ранние мыслители исследовали возможности, которые до сих пор представляют вызов для современной науки. Это показывает, что даже простые вопросы могут привести к глубоким исследованиям физического мира.

Ранее Фокус писал о рыбах, которые умышленно потеряли зрение. Благодаря этому ученые сделали неожиданные открытия о древних пещерах.

Также мы рассказывали о похищении черепа Уильяма Шекспира. Ученые уже давно изучают его жизнь, но многие детали остаются неопределенными, что вызывает постоянное любопытство.