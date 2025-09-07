Астрономы обнаружили, возможно, самую первую галактику во Вселенной (фото)

Обнаруженный объект может быть самой ранней галактикой среди всех известных. Предполагаемая галактика существовала через 90 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, возможно, обнаружили галактику, которая существовала на самых ранних этапах истории Вселенной. Она на 200 миллионов лет старше галактики, которая сейчас считается самой ранней и далекой. Но природу этого объекта еще предстоит уточнить, ведь это может быть совсем не галактика. Но если это так, то галактика получившая название Capotauro, может изменить представление о том, как быстро могли формироваться первые галактики во Вселенной. Возможно, это первая известная нам галактика, которая появилась во Вселенной. Но это лишь предположение. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Daily Galaxy.

Астрономы провели анализ новых изображений космического телескопа Уэбб и на одном из снимков обнаружили неизвестное красное пятно. Чем дальше находится от нас объект, тем больше его свет становится красным из-за того, что он перемещается в красную часть электромагнитного спектра из-за расширения космоса.

Ученые считают, что, возможно, они обнаружили самую раннюю галактику среди всех известных. Свет от нее летел к нам более 13,7 млрд лет. Астрономы предполагают, что эта галактика существовало уже через 90 млн лет после Большого взрыва. Но нужно еще подтвердить, что это действительно галактика. Если это так, то данный объект существовал раньше, чем любая другая известная нам галактика.

Сейчас самой ранней и далекой известной галактикой считается MoM-z14, которая существовала через 290 миллионов лет после Большого взрыва. Но потенциальная галактика Capotauro быть на 200 млн лет старше и соответственно быть самой далекой и самой старой среди известных.

Если это галактика, то она появилась тогда, когда Вселенная была наполнена горячим и газом и практически не имела структуры. Возможно, это даже самая первая галактика. Подтверждение существования Capotauro может изменить представление о том, когда начали формироваться первые галактики. Большинство теорий предполагают, что для формирования галактик после Большого взрыва требуются сотни миллионов лет, чтобы началось образование звезд. Но если галактика существовала уже через 90 млн лет после Большого взрыва, значит эти теории неверны.

По слова астрономов, предполагаемая галактика настолько яркая, что напоминает более поздние известные галактики в ранней Вселенной. Предполагается, что эта галактика может иметь массу, которая примерно в 1 миллиард раз больше массы Солнца. Но текущие модели показывают, что на столь раннем этапе истории Вселенной такие галактики не должны существовать. Чтобы такая галактика существовало необходимо, чтобы эффективность превращения газа в звезды была близка к 100%, но это невозможно, согласно текущим теориям. Появление галактики всего через 90 миллионов лет после зарождения Вселенной означало бы, что эта структура формировалась чрезвычайно быстро.

Ученые проведут еще несколько наблюдений за новым объектом, чтобы выяснить, является ли он галактикой или чем-то другим. Возможно, этот объект находится гораздо ближе к нам и не является галактикой.

