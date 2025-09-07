Астрономи виявили, можливо, найпершу галактику у Всесвіті (фото)

Виявлений об'єкт може бути найбільш ранньою галактикою серед усіх відомих. Передбачувана галактика існувала через 90 мільйонів років після Великого вибуху.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб, можливо, виявили галактику, яка існувала на найбільш ранніх етапах історії Всесвіту. Вона на 200 мільйонів років старша за галактику, яка зараз вважається найбільш ранньою і далекою. Але природу цього об'єкта ще належить уточнити, адже це може бути зовсім не галактика. Але якщо це так, то галактика, що отримала назву Capotauro, може змінити уявлення про те, як швидко могли формуватися перші галактики у Всесвіті. Можливо, це перша відома нам галактика, яка з'явилася у Всесвіті. Але це лише припущення. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Daily Galaxy.

Астрономи провели аналіз нових зображень космічного телескопа Вебб і на одному зі знімків виявили невідому червону пляму. Що далі знаходиться від нас об'єкт, то більше його світло стає червоним через те, що він переміщується в червону частину електромагнітного спектра через розширення космосу.

Учені вважають, що, можливо, вони виявили найбільш ранню галактику серед усіх відомих. Світло від неї летіло до нас понад 13,7 млрд років. Астрономи припускають, що ця галактика існувала вже через 90 млн років після Великого вибуху. Але потрібно ще підтвердити, що це дійсно галактика. Якщо це так, то цей об'єкт існував раніше, ніж будь-яка інша відома нам галактика.

Наразі найбільш ранньою і далекою відомою галактикою вважається MoM-z14, яка існувала через 290 мільйонів років після Великого вибуху. Але потенційна галактика Capotauro може бути на 200 млн років старшою і відповідно бути найдальшою та найстарішою серед відомих.

Якщо це галактика, то вона з'явилася тоді, коли Всесвіт був наповнений гарячим і газом і практично не мав структури. Можливо, це навіть найперша галактика. Підтвердження існування Capotauro може змінити уявлення про те, коли почали формуватися перші галактики. Більшість теорій припускають, що для формування галактик після Великого вибуху потрібні сотні мільйонів років, щоб почалося утворення зірок. Але якщо галактика існувала вже через 90 млн років після Великого вибуху, значить ці теорії невірні.

За слова астрономів, передбачувана галактика настільки яскрава, що нагадує пізніші відомі галактики в ранньому Всесвіті. Передбачається, що ця галактика може мати масу, яка приблизно в 1 мільярд разів більша за масу Сонця. Але поточні моделі показують, що на такому ранньому етапі історії Всесвіту такі галактики не повинні існувати. Щоб така галактика існувала, необхідно, щоб ефективність перетворення газу на зірки була близька до 100%, але це неможливо, згідно з поточними теоріями. Поява галактики всього через 90 мільйонів років після зародження Всесвіту означала б, що ця структура формувалася надзвичайно швидко.

Вчені проведуть ще кілька спостережень за новим об'єктом, щоб з'ясувати, чи є він галактикою, чи чимось іншим. Можливо, цей об'єкт знаходиться набагато ближче до нас і не є галактикою.

