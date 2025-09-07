Действительно ли у людей и шимпанзе почти 99% общей ДНК: все не так просто, говорят ученые

Часто упоминаемое сходство в 99% между ДНК человека и шимпанзе игнорирует ключевые различия в геномах двух видов.

Шимпанзе являются ближайшими ныне живущими родственниками человека. Возможно, вы слышали, что у людей и шимпанзе 98,8% общей ДНК. Но так ли это на самом деле? И что на самом деле означает сходство ДНК? На самом деле часто упоминаемое сходство в 98,8% между ДНК шимпанзе и человека игнорирует ключевые различия в геномах этих видов, пишет Live Science.

ДНК человека и шимпанзе состоит из четырех основных строительных блоков, или нуклеотидов: аденина (A), гуанина (G), цитозина (C) и тимина (T). По словам Дэвида Хаусслера из Калифорнийского университета в Санта-Круз, геномы человека и шимпанзе можно представить, как цепочку букв A, C, G и T длиной примерно 3 миллиарда букв.

Когда ученые сравнивают ДНК человека и шимпанзе, они определяют последовательность нуклеотидов в обоих геномах и ищут участки ДНК, где наблюдается значительное совпадение между двумя геномами. Затем ученые подсчитывают количество совпадающих нуклеотидов в участках ДНК.

Прошлые исследования показали, что геномы человека и шимпанзе идентичны на почти 99%. По словам Кэти Поллард из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это означает, что для каждой части генома человека, соответствующей последовательности ДНК шимпанзе, в среднем 1 из 100 нуклеотидов отличается.

По словам Томаса Маркеса-Бонета из Института эволюционной биологии в Барселоне, Испания, цифра в почти 99% обманчива, поскольку она фокусируется на участках ДНК, где геномы человека и шимпанзе можно напрямую сравнить, и игнорирует участки геномов, которые трудно сравнивать.

Участки ДНК человека, не имеющие явного аналога в ДНК шимпанзе, составляют примерно от 15% до 20% генома. Некоторые фрагменты ДНК присутствуют у одного вида, но отсутствуют у другого.

Хотя предыдущие исследования предполагали почти 99% сходства между ДНК человека и шимпанзе, учитывая участки ДНК, которые сложно сравнить, то различие в ДНК двух видов может составлять до 10% и даже больше, говорит Маркес-Бонет. Ранее в этом году ученые выяснили, что геномы человека и шимпанзе различаются примерно на 15% при прямом сравнении.

По словам Поллард, различия между геномами человека и шимпанзе в основном заключаются в не кодирующей ДНК. Это участки, которые не кодируют конкретный белок и составляют около 98% генома.

Маркес-Бонет объясняет, что различия в не кодирующей ДНК оказывают большое влияние. В то время как кодирующая ДНК содержит инструкции по построению белков, так называемые регуляторные участки, обнаруженные в не кодирующей ДНК, контролируют, как, когда и где эти белки синтезируются. Они управляют включением или выключением гена.

По словам Хаусслера, поэтому небольшое изменение в геноме, особенно в регуляторных участках, может привести к значительным различиям в ДНК. Ученые говорят, что люди и шимпанзе состоят, по сути, из одних и тех же строительных блоков, но они используются немного по-разному для создания разных видов.

