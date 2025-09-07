Чи справді у людей і шимпанзе майже 99% спільної ДНК: усе не так просто, кажуть учені

Часто згадувана схожість у 99% між ДНК людини і шимпанзе ігнорує ключові відмінності в геномах двох видів.

Шимпанзе є найближчими родичами людини, які живуть нині. Можливо, ви чули, що у людей і шимпанзе 98,8% спільної ДНК. Але чи так це насправді? І що насправді означає схожість ДНК? Насправді часто згадувана схожість у 98,8% між ДНК шимпанзе і людини ігнорує ключові відмінності в геномах цих видів, пише Live Science.

ДНК людини і шимпанзе складається з чотирьох основних будівельних блоків, або нуклеотидів: аденіну (A), гуаніну (G), цитозину (C) і тиміну (T). За словами Девіда Гаусслера з Каліфорнійського університету в Санта-Круз, геноми людини і шимпанзе можна уявити, як ланцюжок букв A, C, G і T завдовжки приблизно 3 мільярди букв.

Коли вчені порівнюють ДНК людини і шимпанзе, вони визначають послідовність нуклеотидів в обох геномах і шукають ділянки ДНК, де спостерігається значний збіг між двома геномами. Потім учені підраховують кількість нуклеотидів, що збігаються, в ділянках ДНК.

Минулі дослідження показали, що геноми людини і шимпанзе ідентичні на майже 99%. За словами Кеті Поллард з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, це означає, що для кожної частини геному людини, яка відповідає послідовності ДНК шимпанзе, в середньому 1 зі 100 нуклеотидів відрізняється.

За словами Томаса Маркеса-Бонета з Інституту еволюційної біології в Барселоні, Іспанія, цифра в майже 99% оманлива, оскільки вона фокусується на ділянках ДНК, де геноми людини і шимпанзе можна безпосередньо порівняти, та ігнорує ділянки геномів, які важко порівнювати.

Ділянки ДНК людини, що не мають явного аналога в ДНК шимпанзе, становлять приблизно від 15% до 20% геному. Деякі фрагменти ДНК присутні в одного виду, але відсутні в іншого.

Хоча попередні дослідження припускали майже 99% схожості між ДНК людини і шимпанзе, з огляду на ділянки ДНК, які складно порівняти, то відмінність у ДНК двох видів може становити до 10% і навіть більше, каже Маркес-Бонет. Раніше цього року вчені з'ясували, що геноми людини і шимпанзе розрізняються приблизно на 15% при прямому порівнянні.

За словами Поллард, відмінності між геномами людини і шимпанзе в основному полягають у ДНК, що не кодує. Це ділянки, які не кодують конкретний білок і становлять близько 98% геному.

Маркес-Бонет пояснює, що відмінності в ДНК, що не кодує, мають великий вплив. У той час як ДНК, що кодує, містить інструкції з побудови білків, так звані регуляторні ділянки, виявлені в ДНК, що не кодує, контролюють, як, коли і де ці білки синтезуються. Вони керують увімкненням або вимкненням гена.

За словами Хаусслера, тому невелика зміна в геномі, особливо в регуляторних ділянках, може призвести до значних відмінностей у ДНК. Вчені кажуть, що люди і шимпанзе складаються, по суті, з одних і тих самих будівельних блоків, але вони використовуються трохи по-різному для створення різних видів.

