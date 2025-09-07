Имеет два редких заболевания: обнаружена первая в своем роде оранжевая акула (фото)

У берегов Коста-Рики в Карибском море была обнаружена ярко-оранжевая акула с такими редкими заболеваниями как альбинизм и ксантизм одновременно. Ксантизм у акулы был обнаружен впервые.

В Карибском море была поймана и выпущена первая в своем роде ярко-оранжевая акула-нянька (Ginglymostoma cirratum) с белыми глазами. У акулы было обнаружено редкое заболевание ксантизм, или ксантохромизм, которое усиливает желтую пигментацию кожи. Это первый в истории случай обнаружения акулы с таким заболеванием. Морской хищник также имеет заболевание альбинизм, потому у акулы белые глаза. Исследование опубликовано в журнале Marine Biodiversity, пишет Live Science.

Ученые изучили необычную оранжевую акулу-няньку размером 2 метра. Хотя ксантизм встречается различных видов животных, обычно имеют желтый и оранжевый окрас, у акул это заболевание еще не обнаруживали.

Акулы-няньки обычно имеют окрас от желтого до серо-коричневого. Ранее уже были сообщения о том, что представители этого вида имеют необычный окрас, включая альбинизм (полное отсутствие меланиновой пигментации в коже и радужной оболочке глаз) и потенциальный ксантохромизм. Но впервые ученые подтвердили существование акулы-няньки с ксантохромизмом.

Ученые обнаружили также, что у акулы нет типичной черной радужной оболочки в глазах, а потому они совершенно белые. Исследователи пришли к выводу, что акула одновременно имеет и альбинизм и ксантохромизм. Такое комбинированное заболевание еще никогда не наблюдали у акул.

Ученые продолжают изучать причины аномальной пигментации у акул. Такие заболевания обычно связаны с генетикой. Но авторы исследования считают, что на необычный окрас данной акулы-няньки могли повлиять повышение температуры и изменение окружающей среды, хотя генетическая основа этих изменений присутствует. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить ситуацию.

Каким образом выжила уже взросла акула-нянька, которая имеет необычный цвет, вызывает вопросы у ученых. Обычно животные эволюционируют, приобретая определенные цвета для того, чтобы выжить в условиях окружающей среды. Но не свойственный данному виду ярко-оранжевый цвет акулы, похоже не помешал ей прожить много лет.

