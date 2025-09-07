Має два рідкісних захворювання: виявлено першу у своєму роді помаранчеву акулу (фото)

Біля берегів Коста-Ріки в Карибському морі було виявлено яскраво-помаранчеву акулу з такими рідкісними захворюваннями як альбінізм і ксантизм одночасно. Ксантизм у акули було виявлено вперше.

У Карибському морі було спіймано і випущено першу у своєму роді яскраво-помаранчеву акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) з білими очима. У акули було виявлено рідкісне захворювання ксантизм, або ксантохромізм, яке посилює жовту пігментацію шкіри. Це перший в історії випадок виявлення акули з таким захворюванням. Морський хижак також має захворювання альбінізм, тому в акули білі очі. Дослідження опубліковано в журналі Marine Biodiversity, пише Live Science.

Учені вивчили незвичайну помаранчеву акулу-няньку розміром 2 метри. Хоча ксантизм трапляється у різних видів тварин, які зазвичай мають жовте та помаранчеве забарвлення, у акул це захворювання ще не виявляли.

Акули-няньки зазвичай мають забарвлення від жовтого до сіро-коричневого. Раніше вже були повідомлення про те, що представники цього виду мають незвичне забарвлення, включно з альбінізмом (повною відсутністю меланінової пігментації в шкірі та райдужній оболонці очей) і потенційним ксантохромізмом. Але вперше вчені підтвердили існування акули-няньки з ксантохромізмом.

Науковці виявили також, що в акули немає типової чорної райдужної оболонки в очах, а тому вони абсолютно білі. Дослідники дійшли висновку, що акула одночасно має і альбінізм, і ксантохромізм. Таке комбіноване захворювання ще ніколи не спостерігали в акул.

Вчені продовжують вивчати причини аномальної пігментації в акул. Такі захворювання зазвичай пов'язані з генетикою. Але автори дослідження вважають, що на незвичайне забарвлення цієї акули-няньки могли вплинути підвищення температури і зміна довкілля, хоча генетична основа цих змін присутня. Необхідні подальші дослідження, щоб прояснити ситуацію.

Яким чином вижила вже доросла акула-нянька, яка має незвичний колір, викликає запитання у вчених. Зазвичай тварини еволюціонують, набуваючи певних кольорів для того, щоб вижити в умовах навколишнього середовища. Але не властивий даному виду яскраво-помаранчевий колір акули, схоже, не завадив їй прожити багато років.

