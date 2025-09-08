Массовое истребление домашних животных в Великобритании: 400 000 кошек и собак погибли за неделю

В 1939 года произошла одна из самых печальных трагедий, также известная как великая британская резня домашних животных. По данным исследователей, лишь за неделю погибло более 400 тысяч животных.

Британская резня домашних животных – одна из самых странных трагедий Второй мировой войны, которая затерялась среди всех последовавших за ней человеческих жертв. В то же время, по словам исследователей, лишь за первую неделю было усыплено 400 000 кошек и собак, а в общей сложности было убить около 750 000 животных, пишет IFLScience.

Британская резня домашних животных

В 1939 году британское правительство сформировало Национальный комитет по защите животных от воздушных налетов, чтобы решить, что делать с домашними животными с началом войны. Опасения заключались в том, что, поскольку правительство будет вынуждено нормировать продукты питания, люди либо будут вынуждены делиться едой со своими питомцами, либо оставят их умирать от голода.

Местные власти не считали ни один из этих вариантов приемлемым, а потому решили пойти на более разумный шаг: призвать людей как можно скорее уничтожить своих здоровых питомцев. Среди населения были распространены брошюры, в которых всем, у кого есть домашние животные, предлагали подумать о переселении в сельскую местность. Кроме того местным жителям предлагали передать животных на попечение соседей, а в случае невозможности такого сценария рекомендовали "уничтожить животных", полагая, что это гуманнее, чем смерть от голода.

Хотя в послании ясно указывалось, что сначала следует найти новый дом для питомцев, этот совет нивелировался тем, что напротив него была размещена полностраничная реклама пистолета-пулемета с надписью "стандартный инструмент для гуманного уничтожения домашних животных".

Массовая гибель домашних животных

Когда была объявлена война, сотни тысяч владельцев домашних животных послушно выстроились в очередь, чтобы уничтожить своих любимых питомцев.

В течение всего недели было усыплено более 400 000 собак и кошек, что составляло четверть всех домашних животных Лондона. Очереди у одного приюта для животных растянулись почти на километр – люди стояли и ждали, когда их питомцев убьют. В то же время крематории были забиты мертвыми телами животных, так как не могли работать ночью из-за приказа о светомаскировке. Когда подходящие кладбища закончились, полмиллиона домашних животных были похоронены под одним лугом. В общей сложности было убито более 750 000 животных.

Британцы думали, что поступают правильно, но быстро стало понятно, что на самом деле огромное количество домашних собак по-прежнему уничтожают лишь потому, что их неудобно содержать в живых. К счастью, животные, которым удалось избежать первоначального ажиотажа, в основном, смогли дожить до конца войны.

