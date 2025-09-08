Масове винищення домашніх тварин у Великій Британії: 400 000 кішок і собак загинули за тиждень

У 1939 році сталася одна з найсумніших трагедій, також відома як велика британська різанина домашніх тварин. За даними дослідників, лише за тиждень загинуло понад 400 тисяч тварин.

Британська різанина домашніх тварин — одна з найдивніших трагедій Другої світової війни, яка загубилася серед усіх людських жертв, що наступили за нею. Водночас за словами дослідників, лише за перший тиждень було приспано 400 000 кішок і собак, а загалом було вбито близько 750 000 тварин, пише IFLScience.

Британська різанина домашніх тварин

У 1939 році британський уряд сформував Національний комітет із захисту тварин від повітряних нальотів, щоб вирішити, що робити з домашніми тваринами з початком війни. Побоювання полягали в тому, що, оскільки уряд буде змушений нормувати харчі, люди або будуть змушені ділитися їжею зі своїми улюбленцями, або залишать їх помирати від голоду.

Місцева влада не вважала жоден із цих варіантів прийнятним, а тому вирішила піти на більш розумний крок: закликати людей якнайшвидше знищити своїх здорових вихованців. Серед населення було поширено брошури, у яких усім, у кого є домашні тварини, пропонували подумати про переселення в сільську місцевість. Крім того, місцевим жителям пропонували передати тварин на піклування сусідів, а в разі неможливості такого сценарію рекомендували "знищити тварин", вважаючи, що це гуманніше, ніж смерть від голоду.

Хоча в посланні ясно вказувалося, що спочатку слід знайти новий дім для улюбленців, цю пораду нівелювали тим, що навпроти неї було розміщено повносторінкову рекламу пістолета-кулемета з написом "стандартний інструмент для гуманного знищення домашніх тварин".

Масова загибель домашніх тварин

Коли було оголошено війну, сотні тисяч власників домашніх тварин слухняно вишикувалися в чергу, щоб знищити своїх улюблених вихованців.

Протягом усього тижня було приспано понад 400 000 собак і кішок, що становило чверть усіх домашніх тварин Лондона. Черги біля одного притулку для тварин розтягнулися майже на кілометр — люди стояли й чекали, коли їхніх улюбленців уб'ють. Водночас крематорії були забиті мертвими тілами тварин, оскільки не могли працювати вночі через наказ про світломаскування. Коли відповідні кладовища закінчилися, півмільйона домашніх тварин поховали під одним лугом. Загалом було вбито понад 750 000 тварин.

Британці думали, що чинять правильно, але швидко стало зрозуміло, що насправді величезну кількість домашніх собак, як і раніше, знищують лише тому, що їх незручно тримати в живих. На щастя, тварини, яким вдалося уникнути початкового ажіотажу, здебільшого змогли дожити до кінця війни.

