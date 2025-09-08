Тайные архитекторы океана терпят крах: важнейший для морской жизни вид на грани выживания

Под толщей воды в Средиземном море роятся крошечные морские архитекторы, также известные как мшанки. В новом исследовании ученые выяснили, что эти организмы демонстрируют тревожные признаки стресса, поскольку изменение климата приводит к потеплению и закислению океана.

Related video

В последние десятилетия ученые то и дело твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а ученые фиксируют сдвиги во всех экосистемах планеты – как наземных так и океанических, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые использовали вулканические жерла CO2 в качестве естественного предвестника будущего. Результаты указывает на ослабление скелета, микробные сдвиги и снижение устойчивости у таких видов, как "ложный коралл", который служит жизненно важным укрытием для морской жизни.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Климатический кризис угрожает мшанкам

В новом исследовании команда из Института морских наук обнаружила, что закисление и потепление океана – два основных результата глобального изменения климата. Они также могут одновременно изменять структуру, минеральный состав и микробиом мшанок.

Известно, что эти колониальные беспозвоночные играют важнейшую роль в формировании морских местообитаний. Более того, результаты указывают на потенциально серьезные экологические последствия, если изменение климата продолжит ускоряться.

В ходе исследования ученые впервые описали микробиом Myriapora truncata, средообразующего вида, обычно называемого "ложным кораллом", широко распространенного в Средиземноморье. В ходе исследования также изучалась реакция вида, а также других корковых мшанок, на прогнозируемые будущие условия.

Известно, что колонии ложных кораллов образуют трехмерные структуры, предоставляющие убежище многим морским организмам, подобно другим мшанкам, которые способны даже создавать рифоподобные системы, хотя кораллы обычно привлекают гораздо больше внимания ученых и общественности как строители экосистем.

По словам ведущего автора исследования Бланки Фигеролы, несмотря на то, что ложные кораллы относятся к другому типу, они очень разнообразны и широко распространены в мире – вид часто называют архитекторами моря. Увы, ложные кораллы также часто упускаются из виду в исследованиях. Предыдущие исследования также показали, что на самом деле мшанки играют важную экологическую роль, но до сих пор было слишком мало известно о том, как они справляются с комбинированным давлением закисления и потепления.

"Ложный коралл" широко распространен в Средиземном море Фото: IGME-CSIC

Естественные источники CO2 – площадки для исследований

В ходе исследования ученые использовала "природную лабораторию": вулканические пузырьки Естественные источники CO2, которые позволяют моделировать прогнозируемое закисление океана к концу века.

По словам соавтора исследования Нурии Тейксидо из Зоологического центра Антона Дорна, этот район предоставляет уникальную возможность изучить, как морские виды реагируют на закисление в естественных условиях.

В результате ученым удалось сравнить морфологию, минералогию скелета и микробиом колоний двух видов мшанок, которые подвергались и не подвергались воздействию этих условий. Результаты показали, что виды на самом деле демонстрируют некоторую способность к акклиматизации, изменяя минералогию скелета, а также становясь более устойчивыми и поддерживая относительно стабильный состав микробиома.

Ученые пришли к выводу, что даже если колонии выглядят нетронутыми, они на самом деле демонстрируют изменения, которые могут служить ранними биоиндикаторами стресса окружающей среды.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько на самом деле океанов на Земле: годами учебники ошибались.

Ранее Фокус писал о том, что 30 лет назад ученые точно предсказали, что будет с океанами Земли.