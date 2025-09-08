Таємні архітектори океану зазнають краху: найважливіший для морського життя вид на межі виживання

Під товщею води в Середземному морі рояться крихітні морські архітектори, також відомі як моховики. У новому дослідженні вчені з'ясували, що ці організми демонструють тривожні ознаки стресу, оскільки зміна клімату призводить до потепління і закислення океану.

В останні десятиліття вчені раз у раз твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою: світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а вчені фіксують зрушення в усіх екосистемах планети — як наземних, так і океанічних, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені використовували вулканічні жерла CO2 як природного провісника майбутнього. Результати вказують на ослаблення скелета, мікробні зрушення і зниження стійкості у таких видів, як "несправжній корал", що служить життєво важливим укриттям для морського життя.

Кліматична криза загрожує моховикам

У новому дослідженні команда з Інституту морських наук виявила, що закислення і потепління океану — два основні результати глобальної зміни клімату. Вони також можуть одночасно змінювати структуру, мінеральний склад і мікробіом моховиків.

Відомо, що ці колоніальні безхребетні відіграють найважливішу роль у формуванні морських місцезростань. Ба більше, результати вказують на потенційно серйозні екологічні наслідки, якщо зміна клімату продовжить прискорюватися.

Під час дослідження вчені вперше описали мікробіом Myriapora truncata, середовищеутворюючого виду, зазвичай званого "помилковим коралом", широко поширеного в Середземномор'ї. Під час дослідження також вивчали реакцію виду, а також інших кіркових моховаток, на прогнозовані майбутні умови.

Відомо, що колонії несправжніх коралів утворюють тривимірні структури, які надають притулок багатьом морським організмам, подібно до інших моховинок, що здатні навіть створювати рифоподібні системи, хоча корали зазвичай привертають значно більше уваги науковців і громадськості як будівельники екосистем.

За словами провідного автора дослідження Бланки Фігероли, попри те, що несправжні корали належать до іншого типу, вони дуже різноманітні й широко поширені у світі — вид часто називають архітекторами моря. На жаль, помилкові корали також часто не беруть до уваги в дослідженнях. Попередні дослідження також показали, що насправді моховинки відіграють важливу екологічну роль, але досі було занадто мало відомо про те, як вони справляються з комбінованим тиском закислення і потепління.

"Помилковий корал" широко поширений у Середземному морі Фото: IGME-CSIC

Природні джерела CO2 — майданчики для досліджень

Під час дослідження вчені використовувала "природну лабораторію": вулканічні бульбашки Природні джерела CO2, які дають змогу моделювати прогнозоване закислення океану до кінця століття.

За словами співавтора дослідження Нурії Тейксідо із Зоологічного центру Антона Дорна, цей район надає унікальну можливість вивчити, як морські види реагують на закислення в природних умовах.

У результаті вченим вдалося порівняти морфологію, мінералогію скелета і мікробіом колоній двох видів моховаток, які піддавалися і не піддавалися впливу цих умов. Результати показали, що види насправді демонструють деяку здатність до акліматизації, змінюючи мінералогію скелета, а також стаючи більш стійкими та підтримуючи відносно стабільний склад мікробіому.

Вчені дійшли висновку, що навіть якщо колонії виглядають недоторканими, вони насправді демонструють зміни, які можуть слугувати ранніми біоіндикаторами стресу навколишнього середовища.

