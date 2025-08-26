Погані новини для людства: 30 років тому вчені точно передбачили, що буде з океанами Землі

Кліматичні моделі майже ідеально передбачили підвищення рівня моря протягом трьох десятиліть. Нове дослідження підтвердило, що ступінь підвищення рівня моря, виміряний супутниками по всьому світу, відповідає прогнозу кліматичних моделей 1990-х років.

Корпорації, які бажають привласнити собі поновлювані джерела енергії, та інші прихильники концепції прийнятного для життя клімату, стверджують, що старі кліматичні прогнози були помилковими й перебільшеними. Однак нове дослідження показало, що ці твердження хибні: ступінь підвищення рівня моря, прогнозований кліматичною моделлю 1990-х років, виявився правильним, пише IFLScience.

Підвищення рівня світового океану

Група вчених, до складу якої ввійшли професор Торбйорн Тернквіст і доцент Зенке Дангендорф із Тулейнського університету, оцінила точність кліматичних моделей 30-річної давності. Дослідники аналізували не зміни температури, а підвищення рівня моря, яке підтверджено меншими коливаннями.

За словами вчених, головна перевірка кліматичних прогнозів полягає в порівнянні їх із тим, що відбувалося з моменту їхнього складання, однак така робота потребує терпіння і десятиліть спостережень.

Попри більш рівномірну тенденцію, рівень світового океану справді змінюється, і йдеться не лише про припливи та шторми. Великі повені, як відомо, можуть перемістити неймовірну кількість води з океану на сушу, внаслідок чого рівень моря знизиться.

Коли це відбувається на різкому континенті, наприклад, в Австралії, цей ефект може компенсувати тривале піднесення напрочуд довгий час. Крім того, існують регіональні відмінності. Коли океанські течії прискорюються або сповільнюються, вода може накопичуватися в одних місцях і зменшуватися в інших, тому тільки глобальний огляд дає справжню картину.

І все ж, супутникові спостереження вказують на явну тенденцію до зростання відтоді, як у нас з'явилися перші супутники, здатні вимірювати рівень океанів всюди. Ба більше, вчені помітили, що кут нахилу майже ідеально відповідає тому, який кліматична модель спрогнозувала ще 30 років тому.

30-річний прогноз учених виявився правильним

Тернквіст і Дангендорф використовували дані Міжурядової групи експертів зі зміни клімату 1996 року, що спиралися на найкращі кліматичні моделі того часу, проте не зазнали впливу супутникових даних, які тоді були надто новими, щоб стати корисними.

У дослідженні, проведеному майже 30 років тому, прогнозувалося глобальне середнє підвищення рівня моря на 6-7 сантиметрів у період із 1993 до 2023 року відповідно до найімовірнішого сценарію. Виявилося, що в реальності ця цифра становила 8 сантиметрів.

За словами команди, вони були вражені точністю ранніх прогнозів, особливо якщо врахувати, наскільки грубими були моделі минулого порівняно з тим, які інструменти нам доступні сьогодні. Вчені також зазначають, що результати нового дослідження є ще одним похмурим доказом того, наскільки велика роль людини у зміні клімату.

Невелика похибка в даних, за словами вчених, майже повністю зумовлена таненням льоду в Гренландії та Антарктиді. Вона склала майже 2 сантиметри, що більше, ніж очікувалося в доповіді. Вважається, що це пов'язано з тим, що на той час не було розуміння того, як потепління води може дестабілізувати крижані щити в місцях їхнього зіткнення з океаном, призводячи до прискорення течії.

Вісім сантиметрів за 30 років можуть здатися не такими вже страшними, але це вже сіє хаос у деяких низинних країнах.

