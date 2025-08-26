Плохие новости для человечества: 30 лет назад ученые точно предсказали, что будет с океанами Земли

Климатические модели почти идеально предсказали повышение уровня моря в течение трех десятилетий. Новое исследование подтвердило, что степень повышения уровня моря, измеренная спутниками по всему миру, соответствует прогнозу климатических моделей 1990-х годов.

Корпорации, желающие присвоить себе возобновляемые источники энергии, и другие сторонники концепции приемлемого для жизни климата, утверждают, что старые климатические прогнозы были ошибочными и преувеличенными. Однако новое исследование показало, что эти утверждения ошибочны: степень повышения уровня моря, прогнозируемая климатической моделью 1990-х годов, оказалась верна, пишет IFLScience.

Повышение уровня мирового океана

Группа ученых, в состав которой вошли профессор Торбьерн Тернквист и доцент Зенке Дангендорф из Тулейнского университета, оценила точность климатических моделей 30-летней давности. Исследователи анализировали не изменения температуры, а повышение уровня моря, которое подтверждено меньшим колебаниям.

По словам ученых, главная проверка климатических прогнозов заключается в сравнении их с тем, что происходило с момента их составления, однако такая работа требует терпения и десятилетий наблюдений.

Несмотря на более равномерную тенденцию, уровень мирового океана действительно меняется, и речь идет не только о приливах и штормах. Крупные наводнения, как известно, могут переместить невероятное количество воды из океана на сушу, в результате чего уровень моря понизится.

Когда это происходит на резком континенте, например, в Австралии, этот эффект может компенсировать продолжающийся подъем на удивление долгое время. Кроме того, существуют региональные различия. Когда океанские течения ускоряются или замедляются, вода может накапливаться в одних местах и убывать в других, поэтому только глобальный обзор дает истинную картину.

И все же, спутниковые наблюдения указывают на явную тенденцию к росту с тех пор, как у нас появились первые спутники, способные измерять уровень океанов повсюду. Более того, ученые заметили, что угол наклона почти идеально соответствует тому, который климатическая модель спрогнозировала еще 30 лет назад.

30-летний прогноз ученых оказался верным

Тернквист и Дангендорф использовали данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата 1996 года, которые опирались на лучшие климатические модели того времени, однако не были подвержены влиянию спутниковых данных, которые тогда были слишком новыми, чтобы стать полезными.

В исследовании, проведенном почти 30 лет назад, прогнозировалось глобальное среднее повышение уровня моря на 6-7 сантиметров в период с 1993 по 2023 год в соответствии с наиболее вероятным сценарием. Оказалось, что в реальности эта цифра составила 8 сантиметров.

По словам команды, они были поражены точностью ранних прогнозов, особенно если учесть, насколько грубыми были модели прошлого в сравнении с тем, какие инструменты нам доступны сегодня. Ученые также отмечают, что результаты нового исследования являются еще одним мрачным доказательством того, насколько велика роль человека в изменении климата.

Небольшая погрешность в данных, по словам ученых, почти полностью обусловлена таянием льда в Гренландии и Антарктиде. Она составила почти 2 сантиметра, что больше, чем ожидалось в докладе. Считается, что это связано с тем, что в то время не было понимания того, как потепление воды может дестабилизировать ледяные щиты в местах их соприкосновения с океаном, приводя к ускорению течения.

Восемь сантиметров за 30 лет могут показаться не такими уж пугающими, но это уже сеет хаос в некоторых низинных странах.

