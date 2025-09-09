Выживает лишь 1 из 1000: вонючий лабиринт не дает детенышам черепах добраться до океана

В начале своего пути морские черепахи сталкиваются с множеством угроз, которые могут помешать им добраться до океана. Теперь исследователи похоже обнаружили еще одну угрозу – детеныши вынуждены пробираться через вонючий лабиринт из водорослей, чтобы наконец добраться к воде.

Саргассум – вонючие бурые водоросли, то и дело выбрасываемые на побережье. В лучшем случае саргассум на берегу может испортить день на пляже, но в худшем – помешать черепашкам добраться к океану. Известно, что лишь 1 из примерно 1000 детенышей морских черепах доживает до зрелого возраста, но теперь, саргассум может пополнить и без того длинный список проблем, с которыми сталкиваются морские черепахи, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые подробно описали роль этих бурых водорослей в уязвимых популяциях морских черепах. По словам соавтора исследования, биолога из Флоридского Атлантического университета Сары Милтон, для детенышей черепах добраться до океана – гонка со временем и выживанием. Сегодня ученые фиксируют, что все более обширные заросли саргассума добавляют новые трудности этому важному путешествию.

По мере того как эти скопления водорослей становятся все выше и шире, а потому в будущем лабиринты из саргассума могут заблокировать вылупившихся мальков, истощая их и без того ограниченные силы или оставляя их на мели. Помимо ограничения движения, саргассум может также сокращать пространство для гнездования и изменять условия инкубации.

Что такое саргассум?

Саргассум – род крупных бурых водорослей, дрейфующих в океане островными массами и не прикрепляющихся к морскому дну как ламинарии. Этот вид водорослей широко распространен в Мировом океане и имеет множество листовидных отростков, ветвей и характерные ягодообразные образования. По словам ученых, эти круглые "ягоды" на самом деле представляют собой газонаполненные образования, известные как пневматоцисты – они позволяют им плавать на поверхности воды, подобно спасательному жилету.

Для многих видов, в том числе и людей, саргассум может создавать дискомфорт. Однако он также является пищей и плавучей средой обитания для многих морских видов, в том числе:

рыб;

морских черепах;

морских птиц;

крабов;

креветок.

Исследования показывают, что по мере потепления океана учащается и цветение саргассума. В июне 2025 года в Карибском море было зарегистрировано рекордное количество водорослей – 38 миллионов тонн, огромные скопления которых оказались на пляжах Флориды. Эти скопления могут представлять опасность для и без того уязвимых детенышей морских черепах.

По словам Милтон, че дольше детеныш морской черепахи остается на пляже, тем большему риску он подвергается. Дело не только в хищниках таких как птицы и крабы, но и из-за перегрева и обезвоживания, особенно после восхода солнца. Когда заросли саргассовых водорослей становятся выше – некоторые из них могут достигать высоты более метра летом и тянуться на сотни метров вдоль берега. Все это может увеличить количество неудачных попыток детенышей морских черепах преодолеть дорогу к океану.

Вонючий лабиринт из саргассовых водорослей

В новом исследовании ученые сосредоточились на трех распространенных видах морских черепах, обитающих во Флориде:

кожистой черепахе (Dermochelys coriacea);

головастой черепахе (Caretta caretta);

зеленой черепахе (Chelonia mydas).

С марта по октябрь морские черепахи откладывают яйца в песок этих пляжей. Как правило, животные откладывают от четырех до десяти кладок, каждая из которых содержит от 70 до 140 яиц, в зависимости от вида черепахи. Обычно черепашкам требуется от 10 до 30 минут, чтобы добраться до океана.

В ходе исследования ученые создали на песке управляемые лазы, имитирующие естественный путь детенышей к воде, добавив свободные слои саргассовых водорослей на разной высоте, вплоть до 19,7 сантиметра. В нескольких метрах впереди также был установлен тусклый свет, за которым они инстинктивно следуют. Таким образом ученые смогли напрямую измерять физические нагрузки, возникающие при проползании сквозь саргассум, на расстоянии, не мешая их естественному поведению. Они также протестировали нескольких черепах на тропе, не заросшей саргассумом, в качестве контрольной группы.

После прохождения полосы препятствий в саргассуме команда измерила уровень глюкозы в крови детенышей – это помогло оценить их энергетические затраты. Они также проверили, как быстро каждая черепаха может перевернуться в вертикальное положение, будучи помещенной в воду вверх брюхом, чтобы оценить их физическое состояние после проползания. Также измерялась температура песка в начале, середине и конце каждого проползания.

Результаты указывали на то, что детенышам всех трех видов потребовалось значительно больше времени, чтобы завершить проползание в присутствии саргассума. Основной причиной замедления было дополнительное время, потраченное на то, чтобы подняться и перелезть через кучи водорослей.

Детеныши также переворачивались вверх брюхом, пытаясь забраться на водоросли, причем один из них перевернулся более 20 раз за одну попытку. Эти перевороты значительно усложняли жизнь детенышам черепах и увеличивали время их пребывания на удушающей жаре.

Однако, несмотря на задержки в пути и сложности, связанные с прокладкой пути сквозь водоросли, команда не обнаружила существенных различий в уровне глюкозы в крови у детенышей, проползших сквозь саргассум, и тех, кто этого не сделал. Концентрация глюкозы у всех видов оставалась в пределах ожидаемых значений. Простыми словами, результаты указывают на то, что дополнительное количество водорослей увеличило усилия и риск, но не привело к немедленному истощению энергетических запасов животных.

Понимание того, как это влияет на морских черепах, может привести к разработке более гибких стратегий управления пляжем, чтобы помочь им на пути к океану.

