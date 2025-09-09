Крупнейшие в мире улитки захватывают США: животные переносят красного легочного червя

Почти 90 лет назад крупнейших в мире наземных улиток впервые обнаружили на Гавайях, а затем они появились на материковой части США. Опасность заключается не только в том, что вид быстро распространяется, но и переносит опасного паразита, способного заразить человека.

Гигантская африканская улитка – крупнейшая в мире наземная улитка, которая, по словам ученых, продолжает захватывать экосистемы США. Флорида не является родным местом для Флориды, однако вид чувствует себя здесь как дома. В результате серии медленных нашествий этот прожорливый вид неоднократно появлялся за пределами Африки, в том числе и на территории США, где он представляет постоянную проблему для тех, кто борется с инвазивными видами, пишет IFLScience.

Гигантские улитки захватывают мир

Родным домом для гигантской африканской улитки (Lissachatina fulica) является Восточная Африка. Однако за несколько десятилетий она сумела распространиться далеко за пределы своей родины, заняв многие лесные районы континента, в том числе на близлежащих островах, таких как Маврикий и Мадагаскар.

Позже гигантские улитки также смогли пересечь океаны и обосновались в некоторых частях США: в 1936 году их обнаружили на территории Гавайев, а в 1966 вид впервые заметили на материковой части США. Согласно одной из версий, мальчик из Майами вернулся из поездки на Гавайи с тремя улитками в кармане. Позже его бабушка выпустила улиток в свой сад, а затем, всего за семь лет, количество представителей этого вида достигло более 18 000.

Предполагается, что улитки постоянно проникают в США через торговлю домашними животными, где беглые животные иногда попадают в дикую природу, а также через международные грузоперевозки, что дает улиткам множество возможностей для тайного обитания.

В нескольких штатах были случаи заражения инвазивной африканской улиткой, но неоднократные встречи с ней происходили во Флориде, где жаркий и влажный климат южных широт отражает тропическую среду обитания этого вида.

Рост популяции гигантской африканской улитки в США

После первого обнаружения в 1960-х годах популяция во Флориде была успешно уничтожена к 1975 году Проблема вновь возникла в 2011 году, когда ее неоднократно видели в округе Майами-Дейд, что привело к очередному временному уничтожению популяции в 2021 году. Увы, в июне 2023 году улитки вернулись, на этот раз в Южную Флориду.

Специалисты из Департамента сельского хозяйства и потребительских служб Флориды боролись с улитками с помощью обработки пораженных участков пестицидами на основе метальдегида, убивающего слизней и улиток.

По данным экспертов, за десятилетия эти программы по уничтожению обошлись в десятки миллионов долларов. В то же время, по словам исследователей, если захватчиков не остановить, они могут нанести ущерб сельскому хозяйству, нарушить экосистемы и спровоцировать проблемы со здоровьем населения.

Опасность распространения гигантской африканской улитки

В родной среде обитания гигантские африканские улитки без особых проблем вписываются в экологический баланс экосистемы. Однако за границей, в неподготовленной среде, они становятся серьезной проблемой, вырастая до размеров крупной крысы и пожирая более 500 видов растений, включая сельскохозяйственные культуры и редкие растения.

Наиболее опасным является то, что гигантские африканские улитки переносят крысиный легочный червь – неприятного паразита, способного заразить человека и вызвать серьезные заболевания. По словам исследователей, паразитическая нематода, вызывающая болезнь, вероятно, присутствует в слизи улитки. Поэтому при контакте с улиткой нематода может проникнуть в организм человека и в конечном итоге попасть в мозг

Еще одна опасность кроется в том, что в благоприятных условиях они размножаются как кролики. Данные указывают на то, что шестимесячная улитка способна отложить 100 яиц, причем в последующие годы количество яиц увеличивается с 200 до 1800. Моделирование популяции показывает, что в идеальных условиях роста 100 детенышей теоретически способны произвести популяцию, превышающую 1000 особей, в течение 270 дней.

