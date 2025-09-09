Найбільші у світі равлики захоплюють США: тварини переносять червоного легеневого черв'яка

Майже 90 років тому найбільших у світі наземних равликів уперше виявили на Гаваях, а потім вони з'явилися на материковій частині США. Небезпека полягає не тільки в тому, що вид швидко поширюється, а й переносить небезпечного паразита, здатного заразити людину.

Гігантський африканський равлик — найбільший у світі наземний равлик, який, за словами вчених, продовжує захоплювати екосистеми США. Флорида не є рідним місцем для Флориди, проте вид почувається тут як вдома. Унаслідок серії повільних навал цей ненажерливий вид неодноразово з'являвся за межами Африки, зокрема й на території США, де він становить постійну проблему для тих, хто бореться з інвазивними видами, пише IFLScience.

Гігантські равлики захоплюють світ

Рідною домівкою для гігантського африканського равлика (Lissachatina fulica) є Східна Африка. Однак за кілька десятиліть він зумів поширитися далеко за межі своєї батьківщини, зайнявши багато лісових районів континенту, зокрема й на прилеглих островах, таких як Маврикій і Мадагаскар.

Пізніше гігантські равлики також змогли перетнути океани й влаштувалися в деяких частинах США: 1936 року їх виявили на території Гаваїв, а 1966 року вид вперше помітили на материковій частині США. Згідно з однією з версій, хлопчик із Маямі повернувся з поїздки на Гаваї з трьома равликами в кишені. Пізніше його бабуся випустила равликів у свій сад, а потім, лише за сім років, кількість представників цього виду досягла понад 18 000.

Передбачається, що равлики постійно проникають у США через торгівлю домашніми тваринами, де тварини-втікачі іноді потрапляють у дику природу, а також через міжнародні вантажоперевезення, що дає равликам безліч можливостей для таємного проживання.

У кількох штатах були випадки зараження інвазивним африканським равликом, але неодноразові зустрічі з ним відбувалися у Флориді, де спекотний і вологий клімат південних широт відображає тропічне середовище проживання цього виду.

Зростання популяції гігантського африканського равлика у США

Після першого виявлення в 1960-х роках популяцію у Флориді успішно знищили до 1975 року. Проблема знову виникла 2011 року, коли її неодноразово бачили в окрузі Маямі-Дейд, що призвело до чергового тимчасового знищення популяції 2021 року. На жаль, у червні 2023 року равлики повернулися, цього разу в Південну Флориду.

Фахівці з Департаменту сільського господарства і споживчих служб Флориди боролися з равликами за допомогою оброблення уражених ділянок пестицидами на основі метальдегіду, що вбиває слимаків і равликів.

За даними експертів, за десятиліття ці програми зі знищення обійшлися в десятки мільйонів доларів. Водночас за словами дослідників, якщо загарбників не зупинити, вони можуть завдати шкоди сільському господарству, порушити екосистеми та спровокувати проблеми зі здоров'ям населення.

Небезпека поширення гігантського африканського равлика

У рідному середовищі існування гігантські африканські равлики без особливих проблем вписуються в екологічний баланс екосистеми. Однак за кордоном, у непідготовленому середовищі, вони стають серйозною проблемою, виростаючи до розмірів великого щура і пожираючи понад 500 видів рослин, включно з сільськогосподарськими культурами й рідкісними рослинами.

Найнебезпечнішим є те, що гігантські африканські равлики переносять щурячий легеневий черв'як — неприємного паразита, здатного заразити людину і викликати серйозні захворювання. За словами дослідників, паразитична нематода, що спричиняє хворобу, ймовірно, присутня в слизу равлика. Тому під час контакту з равликом нематода може проникнути в організм людини та зрештою потрапити в мозок

Ще одна небезпека криється в тому, що в сприятливих умовах вони розмножуються як кролики. Дані вказують на те, що шестимісячний равлик здатний відкласти 100 яєць, причому в наступні роки кількість яєць збільшується з 200 до 1800. Моделювання популяції показує, що в ідеальних умовах зростання 100 дитинчат теоретично здатні створити популяцію, що перевищує 1000 особин, протягом 270 днів.

