Один из самых вымирающих видов на Земле может выжить: выход показал очень странный носорог

Почти 50 лет назад в зоопарке родился странный детеныш носорога, которого назвали Наси. Появление детеныша стало настоящей неожиданностью для ученых и сотрудников зоопарка, но дает надежду на выживание одного из самых уязвимых видов на планете.

Носорожка по имени Наси появилась на свет в 1977 году в зоопарке Двур-Кралове. Ее рождение стало настоящей неожиданностью, поскольку ее мать, северный белый носорог по кличке Насима, контактировала лишь с одним самцом. Казалось бы, ничего странного. Однако он был совершенно другим видом, пишет IFLScience.

Очень особенный гибрид носорога

Гибриды, подобные Наси, появляются время от времени, однако, будучи единственным известным гибридом северного и южного белых носорогов, она действительно стала очень особенной. Это также связано и с тем, что северные белые носороги сегодня находятся на грани вымирания – в мире осталось всего две особи.

Но теперь ученые, вдохновленные самим существованием Наси, считают, что людям удастся защитить вымирающий вид.

Ученые собирают ооциты у Фату, одного из двух последних северных белых носорогов Фото: Shutterstock

Возрождение вымирающего вида

Первая в мире попытка экстракорпорального оплодотворения с использованием лабораторно созданного эмбриона носорога и его переносом в суррогатную мать увенчалась успехом в 2023 году. Ооциты, полученные от Эленор, южного белого носорога, живущего в зоопарке Пайри-Дайза в Бельгии, были пересажены суррогатной матери южного белого носорога по кличке Курра в Кении.

По словам координатора проекта BioRescue Яна Стейскала, который был одним из тех, кто отправился проверить состояние беременности самки, когда исследователи получили тревожные новости: Курра заболела, а беременность развивалась стремительно. К сожалению, самка умерла из-за воздействия бактерий, возродившихся после проливных дождей. Но вскрытие показало, что ЭКО прошло успешно: команда обнаружила 70-дневный плод носорога.

Смерть Курры стала трагическим моментом, однако ученые также поняли, что процедура в целом возможна. Теперь ученые нацелены на то, чтобы завершить процесс ЭКО – на этот раз процедуру планируют провести с использованием ооцитов Фату – одной из двух последних оставшихся самок северных белых носорогов. Она и ее мать, Наджин, — самки, но Фату — единственная достаточно здоровая, чтобы пройти процедуру получения ооцитов.

По словам исследователей, до сих пор неизвестно, могут ли возникнуть какие-либо препятствия. Однако рождение Наси показывает, что помесь южного и северного белых носорогов вполне возможна.

Сотрудники зоопарка отмечают, что ошибки быть не может, и Наси действительно является гибридом. Дело в том, что самка северного белого насорога прибыла из другого зоопарка, но никто не заметил ее беременности. Через два-три месяца после прибытия она родила детеныша. При этом в предыдущем зоопарке она контактировала только с самцом южного белого носорога – простыми словами, отцом Наси может быть только он. Это дает надежду, что южный белый носорог может стать идеальной суррогатной матерью для северного белого носорога. Однако подтвердить или опровергнуть эту теорию ученые смогут лишь тогда, когда детеныш родится.

Таким образом, пока Наси остается единственным в мире гибридом северного и южного носорогов. К сожалению она умерла в 2007 году – Наси достигла зрелости, но так и не размножилась и находилась не в лучшем состоянии.

Это Наджин, мать Фату Фото: Shutterstock

