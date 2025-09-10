Один із найбільш вимираючих видів на Землі може вижити: вихід показав дуже дивний носоріг

Майже 50 років тому в зоопарку народилося дивне дитинча носорога, якого назвали Насі. Поява дитинчати стала справжньою несподіванкою для вчених і співробітників зоопарку, але дає надію на виживання одного з найбільш уразливих видів на планеті.

Носорожка, на ім'я Насі, з'явилася на світ 1977 року в зоопарку Двур-Кралове. Її народження стало справжньою несподіванкою, оскільки її мати, північний білий носоріг на прізвисько Насіма, контактувала лише з одним самцем. Здавалося б, нічого дивного. Однак він був зовсім іншим видом, пише IFLScience.

Дуже особливий гібрид носорога

Гібриди, подібні до Насі, з'являються час від часу, однак, бувши єдиним відомим гібридом північного і південного білих носорогів, вона дійсно стала дуже особливою. Це також пов'язано і з тим, що північні білі носороги сьогодні перебувають на межі вимирання — у світі залишилося всього дві особини.

Але тепер учені, натхненні самим існуванням Насі, вважають, що людям вдасться захистити вид, що вимирає.

Учені збирають ооцити у Фату, одного з двох останніх північних білих носорогів Фото: Shutterstock

Відродження виду, що вимирає

Перша у світі спроба екстракорпорального запліднення з використанням лабораторно створеного ембріона носорога і його перенесенням у сурогатну матір увінчалася успіхом у 2023 році. Ооцити, отримані від Еленор, південного білого носорога, що живе в зоопарку Пайрі-Дайза в Бельгії, були пересаджені сурогатній матері південного білого носорога на прізвисько Курра в Кенії.

За словами координатора проєкту BioRescue Яна Стейскала, який був одним із тих, хто вирушив перевірити стан вагітності самки, коли дослідники отримали тривожні новини: Курра захворіла, а вагітність розвивалася стрімко. На жаль, самка померла через вплив бактерій, що відродилися після проливних дощів. Але розтин показав, що ЕКЗ пройшло успішно: команда виявила 70-денний плід носорога.

Смерть Курри стала трагічним моментом, проте вчені також зрозуміли, що процедура загалом можлива. Тепер учені націлені на те, щоб завершити процес ЕКЗ — цього разу процедуру планують провести з використанням ооцитів Фату — однієї з двох останніх самок північних білих носорогів, що залишилися. Вона та її мати, Наджін, — самки, але Фату — єдина достатньо здорова, щоб пройти процедуру отримання ооцитів.

За словами дослідників, досі невідомо, чи можуть виникнути будь-які перешкоди. Однак народження Насі показує, що помісь південного і північного білих носорогів цілком можлива.

Співробітники зоопарку зазначають, що помилки бути не може, і Насі справді є гібридом. Річ у тім, що самка північного білого насорога прибула з іншого зоопарку, але ніхто не помітив її вагітності. Через два-три місяці після прибуття вона народила дитинча. При цьому в попередньому зоопарку вона контактувала тільки з самцем південного білого носорога — простими словами, батьком Насі може бути тільки він. Це дає надію, що південний білий носоріг може стати ідеальною сурогатною матір'ю для північного білого носорога. Однак підтвердити або спростувати цю теорію вчені зможуть лише тоді, коли дитинча народиться.

Таким чином, наразі Насі залишається єдиним у світі гібридом північного та південного носорогів. На жаль, вона померла 2007 року — Насі досягла зрілості, але так і не розмножилася і перебувала не в найкращому стані.

Це Наджін, мати Фату Фото: Shutterstock

