Загадочный сигнал 9 дней блуждал по Земле и никто не заметил его: не был похож ни на что другое

Исследователи были озадачены, заметив сигнал, который ранее упустили из виду. Еще более странным казалось то, что он блуждал по планете целых 9 дней и не был похож ни на один из ранее зарегистрированных учеными.

Related video

В сентябре 2023 года ученые, отслеживающие сейсмическую активность по всему миру, столкнулись с загадочным сигналом, распространяющимся по всей планете. Он не был похож ни на один из ранее зарегистрированных, а потому его обозначили как "неопознанный сейсмический объект" (USO), пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Неопознанный сейсмический объект

По словам научного сотрудника по вычислительной сейсмологии в Калифорнийском колледже Лондона Стивена Хикса и старшего научного сотрудника Геологической службы Дании и Гренландии Кристиана Свенневига, они с коллегами были озадачены, так как обнаруженный сигнал не был похож ни на один из ранее зарегистрированных.

Вместо насыщенного частотами гула, типичного для землетрясений, ученые зафиксировали гул, содержащий только одну частоту колебаний. Еще более загадочным оказалось то, что сигнал продолжался девять дней.

Сигнал был обнаружен от Арктики до Антарктиды и был особенно необычным, отличаясь от волн, наблюдаемых при землетрясениях. В результате первоначально его обозначили как "неопознанный сейсмический объект".

По словам Хикса, известно, что сейсмометры могут регистрировать различные источники на поверхности планеты, однако никогда ранее не регистрировалась столь длительная, распространяющаяся по всему миру сейсмическая волна, содержащая только одну частоту колебаний. Это вдохновило Хикса на то, чтобы стать одним из руководителей большой группы ученых, чтобы разгадать тайну загадочного сигнала.

Тайна загадочного сейсмического объекта разгадана

Международная группа проследила источник сигнала и пришла к выводу, что его происхождение вызывает некоторые опасения. По словам ученых, их комплексный анализ включал многомасштабные изображения, полевые данные, моделирование ценами и данные дистанционной сейсмологии и демонстрирует сложную каскадную цепочку событий в Восточной Гренландии.

Ученые пришли к выводу, что колебания земной коры были вызваны мощным оползнем в гренландском фьорде Диксон, который спровоцировал 200-метровое мегацунами, когда во фьорд обрушилось столько горных пород, что их хватило бы для заполнения 10 000 олимпийских бассейнов.

Предполагается, что изначально цепочку событий запустило истончение ледника, вызванное изменением климата, и она достигла своей кульминации 16 сентября 2023 года в виде крупного оползня, который вошел во фьорд и вызвал цунами высотой 200 метров. Предполагается, что это может быть самая большая волна, которую человечество видело с 1980 года.

Хикс и Свенневиг объясняют, что наблюдаемые сейсмические волны были результатом явления, известного как сейша: волны в ледяном фьорде, которая продолжала колебаться назад и вперед, около 10 000 раз в течение девяти дней.

Авторы исследования также утверждают, что результаты их работы удивительным образом подчеркивают сложную взаимосвязь между изменением климата в атмосфере, дестабилизацией ледникового льда в криосфере, движением водоемов в гидросфере и твердой земной корой в литосфере. Это также стало первым случаем, когда колебания воды были зарегистрированы как колебания земной коры, распространяющиеся по всему миру и длящиеся несколько дней.

Отметим, что модели, разработанные командой, однозначно указывают на то, что именно это событие стало причиной таинственного сейсмического сигнала, но с тех пор другая группа обнаружила дополнительные доказательства с помощью спутника Surface Water Ocean Topography (SWOT). Исследуя район, где произошло цунами, они обнаружили явные свидетельства того, что сейш двигался назад и вперед в нужное время.

Напомним, ранее мы писали о том, что Землю трясло на протяжении целых девяти дней.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какая самая высокая морская волна когда-либо была зарегистрирована на Земле.