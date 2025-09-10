Загадковий сигнал 9 днів блукав Землею і ніхто не помітив його: не був схожий ні на що інше

Дослідники були спантеличені, помітивши сигнал, який раніше випустили з уваги. Ще більш дивним здавалося те, що він блукав планетою цілих 9 днів і не був схожий на жоден із раніше зареєстрованих ученими.

У вересні 2023 року вчені, які відстежують сейсмічну активність по всьому світу, зіткнулися із загадковим сигналом, що поширюється по всій планеті. Він не був схожий на жоден із раніше зареєстрованих, а тому його позначили як "непізнаний сейсмічний об'єкт" (USO), пише IFLScience.

Непізнаний сейсмічний об'єкт

За словами наукового співробітника з обчислювальної сейсмології в Каліфорнійському коледжі Лондона Стівена Хікса і старшого наукового співробітника Геологічної служби Данії та Гренландії Крістіана Свенневіга, вони з колегами були спантеличені, бо виявлений сигнал не був схожий на жоден із раніше зареєстрованих.

Замість насиченого частотами гулу, типового для землетрусів, учені зафіксували гул, що містить тільки одну частоту коливань. Ще більш загадковим виявилося те, що сигнал тривав дев'ять днів.

Сигнал було виявлено від Арктики до Антарктиди, і він був особливо незвичайним, відрізняючись від хвиль, які спостерігаються під час землетрусів. У результаті спочатку його позначили як "непізнаний сейсмічний об'єкт".

За словами Гікса, відомо, що сейсмометри можуть реєструвати різні джерела на поверхні планети, проте ніколи раніше не реєструвалася настільки тривала сейсмічна хвиля, що поширюється по всьому світу і містить тільки одну частоту коливань. Це надихнуло Гікса на те, щоб стати одним із керівників великої групи вчених, щоб розгадати таємницю загадкового сигналу.

Таємницю загадкового сейсмічного об'єкта розгадано

Міжнародна група простежила джерело сигналу і дійшла висновку, що його походження викликає деякі побоювання. За словами вчених, їхній комплексний аналіз містив багатомасштабні зображення, польові дані, моделювання цінами й дані дистанційної сейсмології та демонструє складний каскадний ланцюжок подій у Східній Гренландії.

Учені дійшли висновку, що коливання земної кори були спричинені потужним зсувом ґрунту в гренландському фіорді Діксон, який спровокував 200-метрове мегацунамі, коли у фіорд обрушилося стільки гірських порід, що їх вистачило б для заповнення 10 000 олімпійських басейнів.

Передбачається, що спочатку ланцюжок подій запустило витончення льодовика, викликане зміною клімату, і він досяг своєї кульмінації 16 вересня 2023 року у вигляді великого зсуву ґрунту, який увійшов у фіорд і викликав цунамі заввишки 200 метрів. Передбачається, що це може бути найбільша хвиля, яку людство бачило з 1980 року.

Хікс і Свенневіг пояснюють, що спостережувані сейсмічні хвилі були результатом явища, відомого як сейша: хвилі в крижаному фіорді, яка продовжувала коливатися назад і вперед, близько 10 000 разів протягом дев'яти днів.

Автори дослідження також стверджують, що результати їхньої роботи дивовижним чином підкреслюють складний взаємозв'язок між зміною клімату в атмосфері, дестабілізацією льодовикового льоду в кріосфері, рухом водойм у гідросфері та твердою земною корою в літосфері. Це також стало першим випадком, коли коливання води були зареєстровані як коливання земної кори, що поширюються по всьому світу і тривають кілька днів.

Зазначимо, що моделі, розроблені командою, однозначно вказують на те, що саме ця подія стала причиною таємничого сейсмічного сигналу, але відтоді інша група виявила додаткові докази за допомогою супутника Surface Water Ocean Topography (SWOT). Досліджуючи район, де сталося цунамі, вони виявили явні свідчення того, що сейш рухався назад і вперед у потрібний час.

