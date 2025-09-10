10 м в длину и зубами размером с банан: на кого охотился крупнейший в истории Земли крокодил

Наша планета за свою историю стала домом для множества животных и некоторые из них были весьма устрашающими. Например, огромные крокодилы длиной около 10 метров с зубами размером с банан.

В 2020 году ученые описали два новых вида родов Deinosuchus hatcheri и Deinosuchus riograndensis. Эти доисторические монстры, как считается, жили на западе современной Америки, от Монтаны до северной Мексики. Они достигали в длину около 10 метров и, вероятно, превосходили по весу самых крупных хищных динозавров, живших по соседству с ними 75-82 миллиона лет назад, пишет IFLScience.

Ужасающий хищник с гигантскими зубами

По словам исследователей, эти ужасающие крокодилы, возможно, не были самыми опасными хищниками на планете, но зубы такого размера позволяли им охотиться даже на самых крупных динозавров. Фактически гигантские зубы и длина тела делали их крупнейшим хищником в своей экосистеме и, возможно, даже самым крупным родом крокодилов из всех когда-либо существовавших на планете.

Предыдущие исследования указывали на то, что дейнозух, вероятно, питался динозаврами. По крайней мере, к такому выводу пришли ученые, основываясь на морфологии их черепов и соответствии характерным следам укусов на окаменелостях динозавров. Исследование 2020 года также показало, что дейнозух действительно обладал способностью дробить черепа, свойственной динозаврам-хищникам.

Изучение образцов показало, что дейнозух был хищником-оппортунистом, чьи огромные размеры, вероятно, позволяли ему питаться практически всем, что попадалось на глаза. В ходе исследований ископаемых были обнаружены следы укусов D. riograndensis на самых разных предметах — от панцирей черепах до костей динозавров.

В исследовании также описывается вид Deinosuchus schwimmeri, который существовал в тот же период, но был обнаружен вдоль атлантической прибрежной равнины от Нью-Джерси до Миссисипи.

Образец черепа Deinosuchus schwimmeri Фото: Adam Cossette

Ужасный крокодил

Несмотря на название рода, что в переводе означает "ужасный крокодил", дейнозух на самом деле был более близок к аллигаторам. Морфология черепа хищника немного сбивает с толку ученых, поскольку он мало похож крокодилов: у хищника длинная, широкая морда с выпуклым кончиком. Причина этой необычной формы неизвестна, и не существует современных видов крокодилов с похожей мордой, с которой можно было бы его сравнить.

По словам исследователей, дейнозух действительно был гигантом, способным наводить ужас на динозавров, приходивших к воде на водопой. Более того, до сих пор полное строение животного было неизвестно, но новые исследования предоставили больше данных – например, наличие гигантских зубов размером с банан.

Известно, что на кончике морды перед самым носом у дейнозуха также были два больших отверстия – они, как считается, уникальны для представителей этого вида, однако ученые до сих пор не знают, для чего они предназначались. Ученые надеются, что дальнейшие исследования смогут пролить свет на эту загадку.

