10 м завдовжки та зубами розміром із банан: на кого полював найбільший в історії Землі крокодил

Наша планета за свою історію стала домівкою для безлічі тварин і деякі з них були вельми страхітливими. Наприклад, величезні крокодили завдовжки близько 10 метрів із зубами розміром із банан.

У 2020 році вчені описали два нові види родів Deinosuchus hatcheri та Deinosuchus riograndensis. Ці доісторичні монстри, як вважають, жили на заході сучасної Америки, від Монтани до північної Мексики. Вони досягали в довжину близько 10 метрів і, ймовірно, перевершували за вагою найбільших хижих динозаврів, які жили по сусідству з ними 75-82 мільйони років тому, пише IFLScience.

Жахливий хижак із гігантськими зубами

За словами дослідників, ці страхітливі крокодили, можливо, не були найнебезпечнішими хижаками на планеті, але зуби такого розміру давали їм змогу полювати навіть на найбільших динозаврів. Фактично гігантські зуби та довжина тіла робили їх найбільшим хижаком у своїй екосистемі й, можливо, навіть найбільшим родом крокодилів з усіх, що коли-небудь існували на планеті.

Попередні дослідження вказували на те, що дейнозух, імовірно, харчувався динозаврами. Принаймні такого висновку дійшли вчені, ґрунтуючись на морфології їхніх черепів і відповідності характерним слідам укусів на скам'янілостях динозаврів. Дослідження 2020 року також показало, що дейнозух дійсно мав здатність дробити черепи, властиву динозаврам-хижакам.

Вивчення зразків засвідчило, що дейнозух був хижаком-опортуністом, чиї величезні розміри, ймовірно, давали йому змогу харчуватися практично всім, що траплялося на очі. Під час досліджень викопних було виявлено сліди укусів D. riograndensis на найрізноманітніших предметах — від панцирів черепах до кісток динозаврів.

У дослідженні також описується вид Deinosuchus schwimmeri, який існував у той самий період, але був виявлений уздовж атлантичної прибережної рівнини від Нью-Джерсі до Міссісіпі.

Зразок черепа Deinosuchus schwimmeri Фото: Adam Cossette

Жахливий крокодил

Попри назву роду, що в перекладі означає "жахливий крокодил", дейнозух насправді був ближчим до алігаторів. Морфологія черепа хижака трохи збиває з пантелику вчених, оскільки він мало схожий на крокодилів: у хижака довга, широка морда з опуклим кінчиком. Причина цієї незвичайної форми невідома, і не існує сучасних видів крокодилів зі схожою мордою, з якою можна було б його порівняти.

За словами дослідників, дейнозух справді був велетнем, здатним наводити жах на динозаврів, які приходили до води на водопій. Ба більше, досі повна будова тварини була невідома, але нові дослідження надали більше даних — наприклад, наявність гігантських зубів розміром із банан.

Відомо, що на кінчику морди перед самим носом у дейнозуха також були два великі отвори — вони, як вважається, є унікальними для представників цього виду, проте вчені досі не знають, для чого вони призначалися. Вчені сподіваються, що подальші дослідження зможуть пролити світло на цю загадку.

