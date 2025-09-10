На Земле найдена гигантская "шахматная доска": кто нарисовал на поверхности планеты 185 клеточек

Исследователи показали спутниковый снимок, на котором видна огромная “шахматная доска”, окружающая реку Айдахо. Ученые рассказали, чем вызван столь необычный клетчатый узор поверхности планеты.

Снимок астронавта, сделанный в 2017 году и запечатлевший необычный клетчатый узор на поверхности планеты, окружающий реку Айдахо к югу от границы с Канадой, привлек внимание общественности. Изображение выглядит так, будто кто-то разложил на поверхности планеты огромную "шахматную доску", пишет Live Science.

Гигантская "шахматная доска" на Земле

По словам исследователей, на удивительном снимке астронавта запечатлен участок земли в Айдахо, который из космоса поразительно напоминает гигантскую шахматную доску. Однако странный узор – лишь результат экологической инициативы, существующей уже около 200 лет.

На изображении запечатлен участок земли вдоль реки Прист в горах северного Айдахо, примерно в 65 километрах к югу от границы с Канадой. Ближайшая достопримечательность — мыс Уайттейл-Бьютт, наблюдательный пункт для наблюдения за лесными пожарами, расположенный на большом изгибе реки.

Известно, что гигантская "шахматная доска" имеет ширину коло 8 километров в самой широкой точке и состоит примерно из 185 квадратов – не все они видны на фото астронавта. Каждый квадрат, по словам ученых, занимает площадь около 130 000 квадратных метров, что эквивалентно 24 футбольным полям.

Откуда на поверхности планеты взялась "шахматная доска"?

По данным Обсерватории Земли NASA, этот клетчатый рисунок является результатом сельскохозяйственной программы, в основе которой лежит сетка, запущенная еще в 1800-х годах. Известно, что чередующиеся квадраты были расчищены для заготовки древесины, что позволило оставить достаточно деревьев для поддержания лесной экосистемы, пока подрастают новые.

После этого на пустых квадратах высаживаются новые деревья. Когда они полностью вырастаю, деревья на чередующихся квадратах вырубаются, а цикл запускается вновь. Фото 2017 года, вероятно, было сделано всего через несколько дней после очередной вырубки деревьев.

Кроме того рисунок был подчеркнут снегом, который лег на молодые деревца в "пустых" белых квадратах. Впрочем, по словам ученых, клетчатый рисунок также можно заметить и летом. Однако между некоторыми светлыми и темными квадратами, которые выглядят как различные оттенки зеленого, гораздо меньше различий.

Отметим, что река Прист, входящая в бассейн реки Колумбия, ранее использовалась для перевозки древесины из этого региона на лесопилки в других частях Айдахо и за его пределами. Традиционно транспортировка осуществлялась методом "бревновозки", когда плоты с древесиной сплавлялись по реке. Однако в 1990-х годах эта практика была прекращена, чтобы дать возможность более рационально использовать реку для отдыха. Сегодня бревна перевозят, используя дороги, а потому на фото можно рассмотреть едва заметную линию специально построенной для грузовиков дороги, которая проходит через несколько квадратов клеточного рисунка.

