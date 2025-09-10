На Землі знайдено гігантську "шахову дошку": хто намалював на поверхні планети 185 клітинок

Дослідники показали супутниковий знімок, на якому видно величезну "шахову дошку", що оточує річку Айдахо. Вчені розповіли, чим викликаний такий незвичайний картатий візерунок поверхні планети.

Знімок астронавта, зроблений у 2017 році, на якому зображено незвичайний картатий візерунок на поверхні планети, що оточує річку Айдахо на південь від кордону з Канадою, привернув увагу громадськості. Зображення виглядає так, ніби хтось розклав на поверхні планети величезну "шахову дошку", пише Live Science.

Гігантська "шахівниця" на Землі

За словами дослідників, на дивовижному знімку астронавта зображена ділянка землі в Айдахо, яка з космосу разюче нагадує гігантську шахову дошку. Однак дивний візерунок — лише результат екологічної ініціативи, що існує вже близько 200 років.

На зображенні зображена ділянка землі вздовж річки Пріст у горах північного Айдахо, приблизно за 65 кілометрів на південь від кордону з Канадою. Найближча пам'ятка — мис Вайттейл-Бьютт, спостережний пункт для спостереження за лісовими пожежами, розташований на великому вигині річки.

Відомо, що гігантська "шахівниця" має ширину коло 8 кілометрів у найширшій точці й складається приблизно зі 185 квадратів — не всі вони видні на фото астронавта. Кожен квадрат, за словами вчених, займає площу близько 130 000 квадратних метрів, що еквівалентно 24 футбольним полям.

Звідки на поверхні планети взялася "шахівниця"?

За даними Обсерваторії Землі NASA, цей картатий малюнок є результатом сільськогосподарської програми, в основі якої лежить сітка, запущена ще в 1800-х роках. Відомо, що квадрати, які чергуються, були розчищені для заготівлі деревини, що дало змогу залишити достатньо дерев для підтримки лісової екосистеми, поки підростають нові.

Після цього на порожніх квадратах висаджують нові дерева. Коли вони повністю виростають, дерева на квадратах, що чергуються, вирубують, а цикл запускається знову. Фото 2017 року, ймовірно, було зроблено всього за кілька днів після чергової вирубки дерев.

Крім того, малюнок був підкреслений снігом, який ліг на молоді деревця в "порожніх" білих квадратах. Утім, за словами вчених, картатий малюнок також можна помітити та влітку. Однак між деякими світлими й темними квадратами, які виглядають як різні відтінки зеленого, набагато менше відмінностей.

Зазначимо, що річка Пріст, що входить до басейну річки Колумбія, раніше використовувалася для перевезення деревини з цього регіону на лісопильні в інших частинах Айдахо і за його межами. Традиційно транспортування здійснювалося методом "колодовозки", коли плоти з деревиною сплавлялися річкою. Однак у 1990-х роках цю практику припинили, щоб дати можливість більш раціонально використовувати річку для відпочинку. Сьогодні колоди перевозять, використовуючи дороги, а тому на фото можна розгледіти ледь помітну лінію спеціально збудованої для вантажівок дороги, що проходить через кілька квадратів клітинного малюнка.

