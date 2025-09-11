Родственник Халка. В лесах Новой Гвинеи бродит животное с зеленой кровью – никто не знает, почему

Исследователи обнаружили, что по лесам Новой Гвинеи и Соломоновых островов бродят совершенно невероятные животные с кровью настолько зеленой, что она могла бы соперничать с кровью Халка. Еще более любопытно то, что никто точно не знает, почему она такого цвета.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них весьма невероятны. Когда речь идет о крови, большинство представляют жидкость красного цвета, однако животный мир не склонен придерживаться одного цвета или вообще какого-либо цвета, когда речь идет об этой телесной жидкости. Например, по лесам Новой Гвинеи и Соломоновых островов бродят ящерицы с невероятно зеленой кровью, пишет IFLScience.

Ящерица с зеленой кровью

Сцинки с зеленой кровью, относящиеся к роду празинохема, ящериц, которые живут на деревьях и питаются насекомыми. Внешне они выглядят очень похоже на сцинков – длинные, чешуйчатые, с короткими конечностями, но внутри они – единственные амниоты с зеленью кровью, и ученые до сих пор не знают, почему.

По словам биолога рептилий и амфибий Кристофера Остина, ученые все еще не знают, почему кровь сцинков зеленая, однако им известно, что именно делает ее такой. У сцинков рода Prasinohaema в крови содержится большое количество зеленого пигмента биливердина – фактически, самая высокая концентрация, зафиксированная у любого организма. Это в конечном итоге влияет и на остальные части тела – кости, мышцы, ткани, язык и слизистая оболочка этих животных также зеленые.

В чем польза зеленой крови?

Когда ученые задаются вопросом том, почему кровь этих животных зеленая, они рассматривают этот вопрос с эволюционной точки зрения: какую пользу несет зеленая кровь? По словам исследователей, зеленая кровь несомненно приносит пользу, так как не является эволюционной случайностью. Считается, что она, вероятно, эволюционировала независимо минимум четыре раза и в конце концов сохранилась. Но это нелогично, поскольку, по всем данным, эти сцинки должны быть мертвы.

Биливердин вырабатывается в процессе регулярного распада эритроцитов, и это продукт жизнедеятельности, которого человеку не хотелось бы иметь в большом количестве. Дело в том, что накопление биливердина может привести к состоянию, известному как желтуха – это заболевание вызывает характерное пожелтение кожи и может привести к летальному исходу.

Однако, несмотря на это, сцинки Prasinohaema все еще живы с концентрацией биливердина в плазме в 40 раз выше, чем у людей, страдающих желтухой. Что же происходит? Ученые не уверены, однако считают, что ответ может крыться в их геноме. Ранее в 2025 году команда из Университета имени Бригама Янга приблизились к разгадке тайны, собрав и аннотировав первый геном Prasinohaema с нуля.

Ученые использовали 20-летний музейный образец, который они сначала приняли за Prasinohaema flavipes, обыкновенного зеленого древесного сцинка, но теперь подозревают, что это возможно новый, близкородственный вид.

В результате ученым удалось идентифицировать ген, потенциально кодирующий сильно измененную версию белка альфа-фетопротеина (АФП), который может объяснить, как сцинки выживают, имея зеленую кровь. Авторы исследования полагают, что АФП, вероятно, способен связывать биливердин, позволяя токсичному желчному пигменту оставаться в кровотоке без повреждения клеток. Впрочем, это еще предстоит доказать – по словам исследователей, потребуются дополнительный анализ.

