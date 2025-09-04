В мире есть лишь одно позвоночное с прозрачной кровью: в ней полностью отсутствует гемоглобин

Уникальное беспозвоночное имеет любопытный окрас, обусловленный полным отсутствием гемоглобина в крови. По словам ученых, эти животные являются единственными известными позвоночными, у которых во взрослом возрасте в крови вовсе нет гемоглобина.

Антарктида – одна из самых суровых сред на планете и выжить здесь очень непросто. Здешние суровые условия подталкивают животных к крайностям эволюции, чтобы дышать, есть и не замерзать насмерть в экстремальных условиях, пишет IFLScience.

Ярким примером того, какие трудности способна преодолевать жизнь, являются странного вида антарктические ледяные рыбы. Жизнь в водах с отрицательными температурами сформировала их зрение, изменила их окраску, и, что самое странное, подарила им прозрачную кровь.

Единственное позвоночное без гемоглобина в крови

Любопытная окраска ледяных рыб – результат полного отсутствия гемоглобина в крови. На самом деле, это единственный, известный науке вид позвоночных, у которых во взрослом возрасте отсутствует гемоглобин. Это, как показывают исследование, изменило их внешний вид и физиологию.

По словам ученых, отсутствие гемоглобина, связанное с бесцветной кровью с небольшим количеством нефункциональных эритроцитоподобных клеток, придает этим рыбам своеобразный бледный цвет, за который их и назвали ледяными рыбами.

Из-за отсутствия гемоглобина кислород у ледяных рыб переносится исключительно в виде физического раствора, а потому кислородная емкость крови этого вида, несмотря на повышение растворимости газа при низкой температуре, составляет лишь одну десятую от таковой у краснокровных костистых рыб.

Изоляция в экстремальных условиях

Антарктические ледяные рыбы – наглядный пример того, что может произойти, если изолировать вид в экстремальных условиях. Известно, что ледяные рыбы впервые появились, когда Антарктида остыла десятки миллионов лет назад – в этот момент их предки заняли новую экологическую нишу.

Предполагается, что случайная мутация сделала рыб неспособными вырабатывать гемоглобин. Если бы это произошло с рыбами в других местах океана, они бы погибли, но холодные и богатые кислородом воды Антарктиды позволили им выжить без него. Более того, они процветают.

Исследование 2022 года обнаружило 60 миллионов белокровных ледяных рыб, обитающих в самом крупном когда-либо обнаруженном месте гнездования. Известно, что оно расположено под шельфовым ледником Фильхнера на юге антарктического моря Уэдделла и считается крупнейшим в мире местом размножения рыб.

По словам соавтора исследования 2022 года, Отуна Персера из Института Альфреда Вегенера, они с коллегами изучили диаметр гнезд и обнаружили, что они достигают четверти метра – в разы крупнее того, что ученым обычно удается обнаружить.

По оценкам, полученным в результате наблюдений, численность популяции в этом районе гнездования составляет около 60 миллионов особей, что свидетельствует о том, что этот район жизненно важен для вида и представляет собой морскую среду, достойную охраны.

