У світі є лише один хребетний із прозорою кров'ю: у ній повністю відсутній гемоглобін

Унікальне безхребетне має цікаве забарвлення, обумовлене повною відсутністю гемоглобіну в крові. За словами вчених, ці тварини є єдиними відомими хребетними, у яких у дорослому віці в крові зовсім немає гемоглобіну.

Антарктида — одне з найсуворіших середовищ на планеті й вижити тут дуже непросто. Тутешні суворі умови підштовхують тварин до крайнощів еволюції, щоб дихати, їсти та не замерзати на смерть в екстремальних умовах, пише IFLScience.

Яскравим прикладом того, які труднощі здатне долати життя, є дивного вигляду антарктичні крижані риби. Життя у водах з негативними температурами сформувало їхній зір, змінило їхнє забарвлення, і, що найдивніше, подарувало їм прозору кров.

Єдине хребетне без гемоглобіну в крові

Цікаве забарвлення крижаних риб — результат повної відсутності гемоглобіну в крові. Насправді це єдиний, відомий науці вид хребетних, у яких у дорослому віці відсутній гемоглобін. Це, як показують дослідження, змінило їхній зовнішній вигляд і фізіологію.

За словами вчених, відсутність гемоглобіну, пов'язана з безбарвною кров'ю з невеликою кількістю нефункціональних еритроцитоподібних клітин, надає цим рибам своєрідного блідого кольору, за який їх і назвали крижаними рибами.

Через відсутність гемоглобіну кисень у крижаних риб переноситься винятково у вигляді фізичного розчину, а тому киснева ємність крові цього виду, попри підвищення розчинності газу при низькій температурі, становить лише одну десяту від такої у червонокровних костистих риб.

Ізоляція в екстремальних умовах

Антарктичні крижані риби — наочний приклад того, що може статися, якщо ізолювати вид в екстремальних умовах. Відомо, що крижані риби вперше з'явилися, коли Антарктида охолола десятки мільйонів років тому — у цей момент їхні предки зайняли нову екологічну нішу.

Передбачається, що випадкова мутація зробила риб нездатними виробляти гемоглобін. Якби це сталося з рибами в інших місцях океану, вони б загинули, але холодні та багаті киснем води Антарктиди дозволили їм вижити без нього. Ба більше, вони процвітають.

Дослідження 2022 року виявило 60 мільйонів білокровних крижаних риб, що мешкають у найбільшому коли-небудь виявленому місці гніздування. Відомо, що воно розташоване під шельфовим льодовиком Фільхнера на півдні антарктичного моря Ведделла і вважається найбільшим у світі місцем розмноження риб.

За словами співавтора дослідження 2022 року, Отуна Персера з Інституту Альфреда Вегенера, вони з колегами вивчили діаметр гнізд і виявили, що вони сягають чверті метра — у рази більші за те, що вченим зазвичай вдається виявити.

За оцінками, отриманими в результаті спостережень, чисельність популяції в цьому районі гніздування становить близько 60 мільйонів особин, що свідчить про те, що цей район життєво важливий для виду і являє собою морське середовище, гідне охорони.

