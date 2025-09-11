Острая пища помогает похудеть: действительно ли перец чили может ускорить метаболизм человека

Исследователи отмечают, что есть веские доказательства того, что употребление острой пищи может помочь поддержать здоровый вес. Однако действительно ли острая пища может помочь сбросить лишние килограммы? Наука дала ответ.

Капсаицин – химическое вещество, содержащееся в семенах и перегородках перца чили – мощное вещество. Перец чили не может убить человека, однако он вполне может отправить его в отделение неотложной помощи, особенно если человек не привык к остроте. Например, в прошлом году национальное продовольственное агентство Дании признало три вида лапши быстрого приготовления опасными для здоровья из-за чрезвычайной остроты, пишет Popular Science.

Короткий путь к ускорению метаболизма

По словам исследователей, то самое вещество, которое доводит некоторых посетителей до слез, также обладает удивительными полезными свойствами. Во-первых, есть веские доказательства того, что употребление острой пищи действительно может помочь поддерживать здоровый вес. Однако одного лишь употребления большого количества острого перца будет недостаточно.

Один из давних мифов гласит, что в мире существуют продукты с "отрицательной калорийностью", которые сжигают больше энергии, чем дают организму. На самом деле, по словам ученых, употребление перца чили действительно может временно ускорить метаболизм человека.

По словам доктора Уильяма Ли, капсаицин активирует клеточные рецепторы на языке, известные как рецепторы TRPV1. Употребление острого перца не только вызывает чувство жара, но и заставляет мозг вырабатывать нейромедиатор норадреналин. Это вещество вызывает цепную реакцию, которая приводит к "включению" бурого жира — особой формы жира, выполняющей уникальную метаболическую функцию.

Известно, что бурая жировая ткань, или бурый жир, сильно отличается от белого жира, который в основном скапливается вокруг внутренних органов и используется для хранения энергии. Белый жир играет важную роль в организме человека, но его избыток может вызвать проблемы, поэтому некоторые диетологи часто называют его "плохим жиром".

В то же время бурый жир напоминает тонкую плоскую пластину, которая располагается близко к мышцам между лопатками, за грудиной, вокруг шеи и на животе. Этот полезный жир играет важнейшую роль в регуляции температуры тела при понижении температуры окружающей среды. Исследования показали, что он активируется непосредственно перед тем, как вас начинает знобить, а его более темный цвет обусловлен высокой концентрацией митохондрий.

По словам доктора Ли, когда норадреналин, вырабатываемый капсаицином, содержащимся в перце чили, активирует бурый жир, клетки бурого жира включают свои механизмы, которые вырабатывают тепло. Этот процесс известен как термогенез. Для выработки тепла бурым жировым клеткам необходимо использовать энергетические запасы, хранящиеся в других жировых клетках. Простыми словами, употребляя острую пищу, мы, по сути, сжигаем белый жир.

По одной из оценок, употребление острой пищи может привести к сжиганию дополнительных 116 калорий в день. Едва ли это кардинально изменит ситуацию, но в процессе борьбы с лишними килограммами любая мелочь может быть полезна.

Чили может снизить аппетит

По словам доктора Ли, не менее важным фактором является и то, что чили может побудить человека есть меньше. Употребление перца чили может снизить аппетит двумя основными способами:

жгучесь может вызвать боль у людей, чувствительных к остроте;

острую пищу сложно съесть быстро.

Отметим, что одна из основных причин переедания заключается в том, что люди часто торопятся. При этом организму требуется около 20 минут, чтобы чувствовать насыщение, однако быстрое поглощение пищи не позволяет вовремя активировать центр насыщения в мозге.

Исследования также показывают, что капсаицин может фактически снижать уровень грелина, гормона, связанного с голодом. Простыми словами, чили действительно помогает есть меньше.

Еще одна польза чили

Исследования уже показали, что чили, безусловно, положительно влияет на обмен веществ, но это лишь одна из причин им наслаждаться. Анализ 2020 года показал, что люди, регулярно употребляющие чили, могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от рака – на 23%. Более того, люди, употребляющие острую пищу, как правило, жили дольше.

Одно из объяснений заключается в том, что капсаицин уменьшает воспаление и может способствовать снижению артериального давления. Это связано с тем, что капсаицин способствует расслаблению кровеносных сосудов, что может способствовать снижению артериального давления.

Острая пища также может вызывать чувство настоящей эйфории благодаря выбросу эндорфинов и дофамина. Этот всплеск эйфории, по сути, вызван тем, что наш организм пытается компенсировать ощущаемую боль, но его эффект часто сохраняется еще долго после того, как жжение во рту проходит.

