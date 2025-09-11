Гостра їжа допомагає схуднути: чи справді перець чилі може прискорити метаболізм людини

Дослідники зазначають, що є вагомі докази того, що вживання гострої їжі може допомогти підтримати здорову вагу. Однак чи справді гостра їжа може допомогти скинути зайві кілограми? Наука дала відповідь.

Капсаїцин — хімічна речовина, що міститься в насінні та перегородках перцю чилі — потужна речовина. Перець чилі не може вбити людину, проте він цілком може відправити її у відділення невідкладної допомоги, особливо якщо людина не звикла до гостроти. Наприклад, минулого року національне продовольче агентство Данії визнало три види локшини швидкого приготування небезпечними для здоров'я через надзвичайну гостроту, пише Popular Science.

Короткий шлях до прискорення метаболізму

За словами дослідників, та сама речовина, яка доводить деяких відвідувачів до сліз, також має дивовижні корисні властивості. По-перше, є вагомі докази того, що вживання гострої їжі дійсно може допомогти підтримувати здорову вагу. Однак одного лише вживання великої кількості гострого перцю буде недостатньо.

Один із давніх міфів свідчить, що у світі існують продукти з "негативною калорійністю", які спалюють більше енергії, ніж дають організму. Насправді за словами вчених, вживання перцю чилі дійсно може тимчасово прискорити метаболізм людини.

За словами доктора Вільяма Лі, капсаїцин активує клітинні рецептори на язиці, відомі як рецептори TRPV1. Вживання гострого перцю не тільки викликає відчуття жару, а й змушує мозок виробляти нейромедіатор норадреналін. Ця речовина викликає ланцюгову реакцію, яка призводить до "включення" бурого жиру — особливої форми жиру, що виконує унікальну метаболічну функцію.

Відомо, що бура жирова тканина, або бурий жир, сильно відрізняється від білого жиру, який в основному накопичується навколо внутрішніх органів і використовується для зберігання енергії. Білий жир відіграє важливу роль в організмі людини, але його надлишок може спричинити проблеми, тому деякі дієтологи часто називають його "поганим жиром".

Водночас бурий жир нагадує тонку плоску пластину, яка розташовується близько до м'язів між лопатками, за грудиною, навколо шиї та на животі. Цей корисний жир відіграє найважливішу роль у регуляції температури тіла під час зниження температури навколишнього середовища. Дослідження показали, що він активується безпосередньо перед тим, як вас починає морозити, а його темніший колір зумовлений високою концентрацією мітохондрій.

За словами доктора Лі, коли норадреналін, що виробляється капсаїцином, який міститься в перці чилі, активує бурий жир, клітини бурого жиру включають свої механізми, які виробляють тепло. Цей процес відомий як термогенез. Для вироблення тепла бурим жировим клітинам необхідно використовувати енергетичні запаси, що зберігаються в інших жирових клітинах. Простими словами, вживаючи гостру їжу, ми, по суті, спалюємо білий жир.

За однією з оцінок, вживання гострої їжі може призвести до спалювання додаткових 116 калорій на день. Навряд чи це кардинально змінить ситуацію, але в процесі боротьби із зайвими кілограмами будь-яка дрібниця може бути корисною.

Чилі може знизити апетит

За словами доктора Лі, не менш важливим фактором є й те, що чилі може спонукати людину їсти менше. Вживання перцю чилі може знизити апетит двома основними способами:

пекучість може викликати біль у людей, чутливих до гостроти;

гостру їжу складно з'їсти швидко.

Зазначимо, що одна з основних причин переїдання полягає в тому, що люди часто поспішають. При цьому організму потрібно близько 20 хвилин, щоб відчувати насичення, однак швидке поглинання їжі не дає змоги вчасно активувати центр насичення в мозку.

Дослідження також показують, що капсаїцин може фактично знижувати рівень греліну, гормону, пов'язаного з голодом. Простими словами, чилі дійсно допомагає їсти менше.

Ще одна користь чилі

Дослідження вже показали, що чилі, безумовно, позитивно впливає на обмін речовин, але це лише одна з причин ним насолоджуватися. Аналіз 2020 року показав, що люди, які регулярно вживають чилі, можуть знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 26%, а від раку — на 23%. Ба більше, люди, які вживають гостру їжу, як правило, жили довше.

Одне з пояснень полягає в тому, що капсаїцин зменшує запалення і може сприяти зниженню артеріального тиску. Це пов'язано з тим, що капсаїцин сприяє розслабленню кровоносних судин, що може сприяти зниженню артеріального тиску.

Гостра їжа також може викликати відчуття справжньої ейфорії завдяки викиду ендорфінів і дофаміну. Цей сплеск ейфорії, по суті, спричинений тим, що наш організм намагається компенсувати відчутний біль, але його ефект часто зберігається ще довго після того, як печіння в роті минає.

