Наиболее ядовитое млекопитающее выглядит очень мило: кому принадлежит болезненный укус в мире

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них обладают невероятно сильным укусом, способным причинить немедленную, продолжительную и сокрушительную боль.

Утконос – крайне необычное животное по целому ряду причин, в том числе и потому, что он считается самым ядовитым млекопитающим на планете. На самом деле лишь несколько млекопитающих на планете способны впрыскивать дозу яда, и укус утконоса исследователи часто называют самым мучительным, пишет IFLScience.

Насколько болезнен укус утконоса?

Известно, что яд утконоса недостаточно сиен, чтобы убить взрослого человека, однако он обладает мощной силой. Увы, ученые все еще не смогли разработать противоядие, а потому пострадавшим приходится попросту ждать, принимая сильные обезболивающие.

В отчете 1992 года рассказывается история 57-летнего австралийца, которого утконос укусил во время рыбалки в Северном Квинсленде. Пациент, ветеран войны, описал боль как "гораздо более сильную", чем от осколка в бою.

По данным медиков, укус утконоса вызывает немедленную, продолжительную и разрушительную боль. Пострадавшему австралийцу по прибытии в больницу дали морфин, однако он едва ли облегчил его боль.

После долгой борьбы он наконец начал поправляться. В последующие дни его рука оставалась опухшей и болела, но на шестой день его выписали из больницы, когда боль стала "терпимой". Даже спустя три недели пациенту все еще было трудно двигать рукой.

Недавние случаи укусов также показывают, что укусы утконоса несут риск инфицирования и повреждения тканей от шпоры. В недавнем случае медики изучили рану пациентки и обнаружили, что она была инфицирована бактериями "неустановленного вида".

Почему утконосы такие странны?

Утконосы, как правило, обитают в восточной Австралии, включая остров Тасмания. Они относятся к виду полуводных млекопитающих с клювом, похожим на утиный, хвостом – как у бобра, и лапами, похожими на лапы выдры. Именно поэтому, европейские ученые изначально сочти животное подделкой, когда его шкуры и рисунки были отправлены для исследований в Великобританию.

Представители этого вида также относятся к небольшому отряду млекопитающих, известному как однопроходные – они отличаются способностью откладывать яйца вместо живорождения. Все детеныши утконоса, независимо от пола, рождаются с острыми шпорами на задних лапах, однако только самцы используют их для введения яда. Токсин вырабатывается самцами в почковидной железе, которая увеличивается в период размножения, когда конкуренция наиболее ожесточена.

Сам яд, как показывают исследования, представляет собой коктейль из 19 различных групп пептидов. Примечательно, что многие гены, ответственные за выработку этих пептидов, напоминают гены других ядовитых существ, включая рыб, рептилий, пауков, актиний и морских звезд.

