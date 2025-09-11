Найбільш отруйний ссавець виглядає дуже мило: кому належить найболючіший укус у світі

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них мають неймовірно сильний укус, здатний заподіяти негайний, тривалий і нищівний біль.

Качконіс — вкрай незвичайна тварина з цілої низки причин, зокрема й тому, що він вважається найотруйнішим ссавцем на планеті. Насправді лише кілька ссавців на планеті здатні впорскувати дозу отрути, і укус качкодзьоба дослідники часто називають найболючішим, пише IFLScience.

Наскільки болючий укус качкодзьоба?

Відомо, що отрута качкодзьоба недостатньо сильна, щоб вбити дорослу людину, проте вона має потужну силу. На жаль, вчені все ще не змогли розробити протиотруту, а тому постраждалим доводиться просто чекати, приймаючи сильні знеболювальні.

У звіті 1992 року розповідається історія 57-річного австралійця, якого качконіс вкусив під час риболовлі в Північному Квінсленді. Пацієнт, ветеран війни, описав біль як "набагато сильніший", ніж від осколка в бою.

За даними медиків, укус качкодзьоба викликає негайний, тривалий і руйнівний біль. Постраждалому австралійцю після прибуття в лікарню дали морфін, однак він навряд чи полегшив його біль.

Після довгої боротьби він нарешті почав одужувати. У наступні дні його рука залишалася опухлою і боліла, але на шостий день його виписали з лікарні, коли біль став "терпимим". Навіть через три тижні пацієнту все ще було важко рухати рукою.

Нещодавні випадки укусів також показують, що укуси качкодзьоба несуть ризик інфікування та пошкодження тканин від шпори. У недавньому випадку медики вивчили рану пацієнтки та виявили, що вона була інфікована бактеріями "невстановленого виду".

Чому качкодзьоби такі дивні?

Качкодзьоби, як правило, мешкають у східній Австралії, включно з островом Тасманія. Вони належать до виду напівводних ссавців з дзьобом, схожим на качиний, хвостом — як у бобра, і лапами, схожими на лапи видри. Саме тому, європейські вчені спочатку визнали тварину підробкою, коли її шкури й малюнки були відправлені для досліджень до Великої Британії.

Представники цього виду також належать до невеликого загону ссавців, відомого як однопрохідні — вони вирізняються здатністю відкладати яйця замість живонародження. Усі дитинчата качкодзьоба, незалежно від статі, народжуються з гострими шпорами на задніх лапах, проте тільки самці використовують їх для введення отрути. Токсин виробляється самцями в ниркоподібній залозі, яка збільшується в період розмноження, коли конкуренція найбільш запекла.

Сама отрута, як показують дослідження, являє собою коктейль із 19 різних груп пептидів. Примітно, що багато генів, відповідальних за вироблення цих пептидів, нагадують гени інших отруйних істот, зокрема риб, рептилій, павуків, актиній і морських зірок.

