Дуже давня таємниця. Учені нарешті з'ясували, де і коли качконіс втратив свій шлунок

Дослідники вважають, що качкодзьоби і єхидни втратили шлунок завдяки одному спільному предку, який вів напівводний спосіб життя.

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Шлунок є надзвичайно корисним органом і зустрічається з певними спільними рисами майже у всіх сучасних хребетних. Однак жуйні, наприклад, виявили, що поділ робить його ще кращим. Утім, є й винятки, які в ході еволюції частково або повністю відмовилися від шлунка, пише IFLScience.

Качконіс має безліч дивацтв, серед яких і відсутність шлунка. Однак вони зовсім не самотні в цьому — єхидни з коротким дзьобом також мають деякі незвичайні риси травної системи качкодзьоба. У новому дослідженні аспірант Університету Аделаїди Джексон Данн зосередився на тому, щоб зрозуміти, як і чому качкодзьоби та єхидни втратили свої шлунки.

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Під час дослідження вчені провели генетичний аналіз двох однопрохідних видів — качкодзьобів і єхидн з коротким ключем. Таким чином вони мали намір отримати деяке уявлення про те, як це сталося. Тепер дослідники вважають, що обидва види втратили свої шлунки завдяки спільному предку, який, як вважають вчені, вів напівводний спосіб життя. До слова, також, як і качконіс.

За словами Данна, шлунок качкодзьоба — маленький, аморфний, позбавлений залоз і пілоричного сфінктера, через що його надзвичайно складно відрізнити від стравоходу та кишківника. Єхидна також майже повністю втратила його, проте обрала інший шлях: їхні шлунки опуклі з обмеженням регулювання надходження їжі та шлункового соку до дванадцятипалої кишки. Утім, йому також бракує залоз і кислоти для розщеплення їжі.

Подібність шлунків ссавців і рептилій вказує на те, що коли предки однопрохідних відокремилися від основної лінії ссавців, їхні шлунки насправді були дуже схожі на наші. Результати генетичного аналізу припускають, що в основі відмінності лежить відсутність експресії гена Nkx3.2. Накопичення нейтральних мутацій у цій частині геному дає підставу припустити, що жоден із видів не використовував її протягом дуже довгого часу.

Цікаво, що інші лінії хребетних, які також відмовилися від використання шлунка, наприклад, японська риба-фугу, ведуть водний або напівводний спосіб життя. У результаті єхидни в цій "команді безшлункових" мають дедалі дивніший вигляд.

У результаті автори дослідження дійшли висновку, що зміна, схоже, відбулася у спільного предка, який, подібно до качкодзьоба, вів напівводний спосіб життя понад сто мільйонів років тому. Утім, учені визнають, загадкою все ще залишається те, чому деякі водні істоти не використовують шлунок, хоча більшість ним користується. Також науковці поки що не знають, чому єхидни не розвинули більше функцій, коли вони заново розвинули велике місце зберігання у своїй травній системі.

Раніше Фокус писав про те, що качкодзьоби щодня споживають близько половини людської дози антидепресантів.