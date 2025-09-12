Мифическая кошка, пожирающая овец, оказалась настоящей: держала в страхе людей почти 50 лет

Речь идет о келласской кошке, которую прозвали криптидом и подозревали в массовом потрошении домашнего скота. Шотландцы считали, что эти странные крупные кошки ответственны за смерть овец.

Келасская кошка получила статус криптида и была названа в честь одноименно деревни Морей, где было зарегистрировано несколько особей. Шотландцы описывали существо, как крупную, опасную и настоящую напасть для овец. Тогда у людей было много идей о том, чем именно может быть существо: меланистическая дикая кошка, странно выглядящая одичавшая кошка и даже новый вид с адаптациями, похожими на гепарда, пишет IFLScience.

Кошка-криптид оказалась настоящей

Впервые о келласских кошках стало известно в 1980-х годах. Но кем же они были на самом деле? В документальном фильме 1986 года говорилось о разоблачении келласской кошки, в котором участвовали местные жители, встречавшие животных и находившие изуродованные останки овец. Когда исследователи не смогли найти однозначных ответов, а мертвые особи не смогли предоставить драгоценную кровь, необходимую для анализа и окончательного установления личности, ученым пришлось поймать живых самок келласской кошки и изучить образцы.

Результаты показали, что келласские кошки на самом деле – гибрид европейских диких кошек (Felis silvestris), обитающих в дикой природе Шотландии, и домашней кошки. В то люди не были уверены, что эти два представителя семейства кошачьих вообще могли создать гибрид, поскольку они не являются близкородственными. Однако результаты показывают, что в то время такие гибриды становились все более распространенными.

Стоит ли опасаться келласской кошки?

Исследование 2023 года выявило любопытную тенденцию в появлении гибридов диких и домашних кошек. Данные указывают, что эти два вида жили бок о бок около 2000 лет, но начали скрещиваться лишь около 70 лет назад.

С этого момента гибридизация между этими двумя видами, по-видимому, стала более частой, что объясняет, почему в 1980-х годах люди видели незнакомых им существ. Однако это не объясняет гибель овец, поскольку кошке размером с келласскую кошку было бы трудно справиться даже с молодой овцой. Кроме того, дикие кошки также не способны убивать овец, а потому маловероятно, что на это способен гибрид дикой и домашней кошки.

Стоит ли нам опасаться келласской кошки? По словам исследователей, стоит, но не по тем причинам, по которым люди боялись их в 1980-х годах. Ученые предупреждают, что эти гибридные стаи грозят привести к вымиранию европейской дикой кошки в Шотландии из-за генетического затопления.

В настоящее время считается, что в Шотландии нет ни одной кошки, как в дикой природе, так и в неволе, в ДНК которой не было бы той или иной степени влияния домашних кошек.

